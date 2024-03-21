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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى بكري ينشر النص الكامل لبنود اللائحة التنفيذية لقانون التصالح

مخالفات البناء
مخالفات البناء

كشف الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، عن بنود اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، التى من المقرر إصدارها قريبا.


وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن اللائحة تتكون من 20 مادة، وتنص مادتها الأولي بأن هذه اللائحة يعمل بأحكامها في شأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، رقم 187 لسنة 2023.

 

ولفت إلى أن المادة الثانية، تنص على أنه يجوز لمن رفضت طلباتهم في قانون التصالح السابق والصادر في 2019، بأن يتقدموا مجددا برسم فحص جديد، وسداد جدية التصالح بعد إجراء مقاصة بين ماسبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد.


وتابع أن المادة الثالثة، تنص على أنه يجوز التقدم بطلب أستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع وذلك في المخالفات التى كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة أو أعمدة وأسقف فقط.


وأشار الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن المادة السادسة في اللائحة، أوضحت رسوم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع، كالآتي:


- حتى 250 متر مربع (500 جنيه للمدن والمناطق الصناعية)، و125 جنيه بالقرى وتوابعها.

- أكثر من 250 متر مربع وحتى 500 متر مربع (1000 جنيه للمدن والمناطق الصناعية)، و(250 جنيه في القرى وتوابعها)، وهكذا تزيد حسب المساحة بالمتر المربع.

 

 

مصطفى بكري قانون التصالح مخالفات البناء التصالح حوائط

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