مصطفى بكري: ذكرى استرداد طابا محل فخر للمصريين

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه حلت بالأمس ذكرى العاشر من رمضان بالذكرى الـ 52 على انتصار العاشر من رمضان، وهي الذكرى التي حملت معها الأمل، وحدث الانتصار العظيم في الداقائق الأولى للتمهيد لحرب قوية استطاعت مصر أن تعبر فيها من النكسة إلى الانتصار.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن هذه الاننصارات التي تحققت سواء بجهد الجنود، أو الرجال القانونيين، الذين اخذوا على عاتقهم مسئولية عودة أرض طابا إلى مصر بعد أن حاول الصهاينة كثيرا السيطرة عليها.

وتابع مصطفى بكري، أن ذكرى استرداد طابا محل فخر للمصريين، نظرا للجهود الكبيرة التي تمت في ذلك الوقت.