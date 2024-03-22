مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 12.. أحمد زاهر يفاجئ مي عمر بعيد ميلادها

عرضت قناة mbc مصر الفضائية، الحلقة الثانية عشر من مسلسل نعمة الأفوكاتو، للفنانة مي عمر ضمن سباق الماراثون الدرامي الرمضاني، المتزامن مع عام 2024.

وخلال الحلقة الثانية عشر من مسلسل نعمة الأفوكاتو، تعرف والدة محمد مساعد نعمة (مي عمر) أن ابنها لم ينتحر لكنه قُتل، وتخبر نعمة بذلك.

يقوم صلاح (أحمد زاهر) بمواجهة زوجته سارة بملف الصوت الذي تقوم فيه الأخيرة بمهاجمته، ويهددها صلاح في حالة الغدر به.

كما تشهد الحلقة الثانية عشر من مسلسل نعمة الأفوكاتو، قيام صلاح بإحضار بوكيه ورد لـ نعمة ويهديه لها في عيد ميلادها ما يجعل الأخيرة تستنكر الموقف.

ملخص أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو

من قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة، تنطلق المُحامية الشابة "نعمة" لتتولي مهمة الدفاع عن الكثير من المظلومين والمقهورين والذين يبحثون عمن يمد إليهم يد المُساعدة، النجمة مي عمر تعود مُجدداً للانطلاق عبر شبكة قنوات "MBC مصر"، بعد عدة نجاحات في مواسم سابقة لتؤدي دوراً مميزاً في مسيرتها الفنية مع المُخرج محمد سامي.

تتأرجح حياتها بين مُساعدة البسطاء في القضايا العامة وبين الدفاع عن حقوقها الشخصية تجاه زوج يُمارس عليها أقصي الضغوط ولا يتحمل مسئولياته.

أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مى عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.

وقدمت مي عمر في شهر رمضان الماضى مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، بمشاركة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.