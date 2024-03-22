رد ناري من نجم الزمالك على أنباء إصابته بالرباط الصليبي

رد محمد أشرف روقا نجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على الأنباء التي تداولت بخصوص إصابته بالرباط الصليبي.

وقال روقا عبر الاستوري الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" : "عشان احنا المفروض الحمد لله في أيام مفترجة، والشياطين والجن متسلسلين بأمر من ربنا سبحانه وتعالى".



وتابع: "بس للاسف فيه شياطين انس ودول ربنا قادر يسلسلهم، وياخدهم إن شاء الله، أنا الحمد لله عمري مجالي رباط صليبي ولا أي حاجة من الكلام ده، ودي مش أول مره تتقال فياريت كل واحد يتقي ربنا في أي حاجة بيقولها يا يخلي لسانه جوا بوقه".

وكان الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك قد أكد إصابة روقا بشد في العضلة الخلفية خلال التدريبات التي أقيمت يوم السبت الماضي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم 31 مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل المقبل.