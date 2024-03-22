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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد سعد يكشف عما فعله الأطفال معه عندما رأوه في الشارع

أحمد سعد
أحمد سعد

كشف الفنان احمد سعد كواليس مقابلته لأطفال اثناء ذهابة لتسجيل اغنية خلال لقاءه مع عمرو أديب في بودكاست Big Time.

وقال :" كنت بسجل اغنية وواحد منهم شافني ونادوا لأطفال الشارع وقالوا لازم ينزل يتصور معانا واضطريت انزل، وكانت مظاهرة أطفال.

وكانت قد انطلقت الحلقة الأولى من بودكاست“Big time" لعمرو أديب  واستضاف الفنانة أصالة.

وكشفت أصالة عن تفاصيل اصابتها بمرض 5شلل الأطفال وسر استمراره معها وقالت: "هو مرض لايذهب لانني مازلت طفلة، ودائما يحتاج مني تدريبات، وحركة باستمرار، ومشكلة قدمي تجددت من 4 سنوات بسبب حزني.

وأضافت أصالة: أحب الكلام الحلو وأشعر ان الناس ناقضين حنان، لذلك أحب أدللهم، ولكن لا استطيع أن أدلل زوجي، ولا اجد له دلع ومتعلقة بكل أغراضي.

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وأكدت أنها لا ينقصها الحب، وتعطيه لكل من حولها، واخذ حب ودلع من كل المقربين منها.

يستضيف الإعلامي عمرو أديب فى بودكاست“Big Time عدد ضيوف العربية والعالمية.


ومن أبرز الضيوف الذين تم التسجيل معهم: جان رينو، ويل سميث، ميسي، كما سجل مع محمد حماقي وأنغام ونانسي عجرم ومنى زكي وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وأحمد عز.


وتشارك أصالة، عمرو أديب، تقديم عدد من الحلقات الحوارية التي تم تسجيلها في بودكاست Big time

الفنان أحمد سعد الفنانة اصالة عبد السلام النابلسي عبد السلام عمرو أديب

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