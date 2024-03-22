أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن ظهور علي معلول في تدريبات الصفاقسي

ظهر علي معلول، في مران فريقه السابق، الصفاقسي؛ أثناء قضائه إجازته بتونس، استعدادًا لخوض ممثل مدينة صفاقس مبارياته المقبلة في الدوري التونسي لكرة القدم.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه على فيسبوك "خاص - مشاركة على معلول في تدريبات الصفاقسي التونسي جاءت بالتنسيق مع الجهاز الفني للأهلي"

ونشرت الصفحة الرسمية للصفاقسي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة لـ معلول خلال وجوده في تدريبات الفريق الذي كان يلعب فيه قبل الانتقال إلى الأهلي.

وينتظر أن يعود معلول إلى القاهرة خلال الساعات الجارية، تمهيدًا للانضمام في تدريبات الأهلي التي تبدأ غدًا الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

