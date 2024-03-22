شوبير يزف بشرى سارة بشأن حالة أحمد رفعت

تعرض أحمد رفعت لاعب فريق مودرن فيوتشر لكرة القدم، لأزمة صحية خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري الأسبوع الماضي.

وكتب الإعلامي احمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "تطورات جديدة عن حالة أحمد رفعت، الحمد لله الدنيا أحسن بكتير".

جدير بالذكر أن أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر، كان قد تعرض لوعكة صحية؛ بعد سقوطه في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، حيث توقفت عضلة القلب لأكثر من ساعة، ويتواجد حتى الآن داخل المستشفى تحت إشراف طبي مخصص.

وتلقى أحمد رفعت رسائل دعم وحب من لاعبي المنتخب المصري والمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب.

