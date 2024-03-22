الرغبة تغيرت .. الزمالك يتخذ قرارا مفاجئا بشأن مصير زيزو

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عن موقف أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال عبد الجواد في تصريحات تلفزيونية "موقف زيزو السابق هو البقاء في الزمالك وعدم الاحتراف بشرط تدعيم الفريق بصفقات قوية وهو ما تغيير الآن".



وأضاف: "الرغبة تغييرت، هو يرى أن العقد القادم هو عقد مهم له في مشواره الاحترافي، فهو فتح الباب برغبة أشد مما سبق للاحتراف، وفي حالة وصول عرض بمقابل مادي كبير سيصر عليه ويضغط على إدارة الزمالك للموافقة".

واختتم: "زيزو يرى أن العرض سيفيد الزمالك ماديًا، بجانب تدعيم الفريق بنجوم سوبر، حيث يرى أنه سيترك الفريق في يد أمينة عكس الفترة الماضية التي كان يعاني من إيقاف القيد ليرد للزمالك الجميل".