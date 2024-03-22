حكاية العثور على هيكل عظمي في الإسكندرية .. ماذا حدث على شاطئ سيدي جابر؟

تعتبر جرائم القتل والعثور على جثث أحد أكثر الأمور صدمة للمجتمع، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالعثور على هياكل عظمية في أماكن غير متوقعة. ومن بين هذه القضايا، يبرز حادث العثور على هيكل عظمي بشاطئ سيدي جابر بالإسكندرية، الذي أثار اهتمام الجمهور والسلطات المحلية على حد سواء.

