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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق صادم من رضا عبد العال بشأن مباريات كأس عاصمة مصر

رضا عبد العال
رضا عبد العال

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، أن مباريات بطولة كأس العاصمة التي تقام في القاهرة ليست مقياسًا للحكم على حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني بشكل فني.

وقال رضا عبدالعال فى تصريحات تلفزيونية:" لا بد منح حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الفرصة كاملة في تدريب منتخب مصر حتى النهاية ومن وجهة نظري مباريات كأس العاصمة ليس مقياس".

وتابع: مباراتي مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو بداية الحكم مبدئيا على تجربة حسام حسن في تدريب منتخب الفراعنة.
 
ويلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب نيوزيلندا، يوم غدا الجمعة، في إطار افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر على ملعب العاصمة الإدارية.

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