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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهجوم الأكبر منذ فترة.. ضربة روسية تستهدف أضخم سد في أوكرانيا

سد زابوريجيا
سد زابوريجيا

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الجمعة، إصابة سد زابوريجيا بضربة روسية دون حدوث خسائر كبيرة.

ووفقا لوكالة "رويترز، قالت شركة الطاقة الكهرومائية الحكومية الأوكرانية إن ضربة روسية استهدفت أكبر سد في أوكرانيا، دنيبروهيس في زابوريزجيا، ولكن لم يكن هناك خطر حدوث انهيار، في حين أصيبت البنية التحتية للطاقة في مناطق أخرى أيضا. ويوجد حاليا حريق في المحطة.

قال الشركة، التي تدير شبكة السدود الأوكرانية، إن خدمات الطوارئ وعمال الطاقة يعملون على الفور، ويتعاملون مع عواقب العديد من الضربات الجوية.

وقال وزير الطاقة الأوكراني، هيرمان هالوشينكو، إنه كان أكبر هجوم على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا في الماضي القريب.

وكتب على فيسبوك أن "الهدف ليس فقط الإضرار، ولكن المحاولة مرة أخرى، مثل العام الماضي، للتسبب في فشل واسع النطاق لنظام الطاقة في البلاد".

وفي منطقة خميلنيتسكي الغربية، قتل شخص واحدا وأصيب قد قتل وأصيب أكثر في هجوم روسي أضر بالبنية التحتية الحيوية.

وقال عمدة مدينة خاركيف الشرقية، إيهور تيريخوف، إن إشارات المرور في ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا لا تعمل نتيجة للهجمات على مرافق الطاقة.

وفي الوقت نفسه، نقلت هيئة الإذاعة العامة الأوكرانية عن أكبر شركة خاصة للطاقة في البلاد DTEK قائلة إن روسيا شنت هجوما شاملا على مرافق الطاقة وضربت بعض محطات الطاقة الحرارية للشركة.

وحذرت الشركة من انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة الجنوبية الشرقية من دنيبروبيتروفسك، وفقا للمذيع.

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