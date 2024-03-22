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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لإجراء محادثات لوقف العدوان.. وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى تل أبيب اليوم

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بوصول وزير الخارجيبة الامريكي أنتوني بلينكن إلى تل ابيب لإجراء محادثات يتوقع أن يغلب عليها التوتر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وبحسب صحيفة هارتس الإسرائيلي، فقد وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى تل أبيب بإسرائيل، في المحطة الأخيرة في رحلته العاجلة السادسة إلى المنطقة منذ بداية الحرب.

وقال بلينكن إنه سيطرح بدائل للهجوم البري الإسرائيلي المخطط له على مدينة رفح بجنوب غزة عندما يجتمع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته الحربية. 

وسيلتقي بلينكن أيضا بعائلات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة. 

وناقش بلينكن والقادة العرب أمس الخميس خلال زيارته للقاهرة ، الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار والأفكار المتعلقة بمستقبل غزة بعد الصراع.

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