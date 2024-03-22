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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما حكم إمامة المرأة للنساء في صلاة التراويح؟.. اعرف رأي الدين

صلاة المرأة
صلاة المرأة

نشرت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، فيديو للإجابة عن سؤال: ما حكم إمامة المرأة للنساء في صلاة التراويح؟

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وقالت نجاح محمود عبد المجيد، من واعظات الأزهر الشريف، إنه يجوز للمرأة أن تؤم النساء وتصلي بهن الفريضة وصلاة التراويح.

وأضافت، أن إمامة المرأة للنساء تتصدر لها أكثرهن حفظا لكتبا الله تعالى وأعلمهن لأحكام الصلاة وتقف وسطهن.

إمامة المرأة في الصلاة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الصلاة عبادة شرعها الله بكيفيتها وهيئتها لم يجتهد في رسمها أحد، وجعل الله لها شروط صحة، وجعل كون الإمام ذكرًا شرطًا لصحة صلاة الجماعة، وليس حقًّا للرجل، ولا انتقاصًا للمرأة، بل هذا أمر تعبدي في المقام الأول.

وأضاف علي جمعة، في فتوى له عن حكم إمامة المرأة في الصلاة، أنه قد اتفق المسلمون على تكريم المرأة، ورأوا أن منعها من إمامة الرجال من باب التكريم لا من باب الإهانة والانتقاص، ومن أوامر الإسلام لهذا الغرض أيضًا أن الله تعالى أمر النساء أن يقفن خلف صفوف الرجال؛ لأن صلاة المسلمين قد اشتملت على السجود، فكان ذلك من قبيل قول العرب : «إنما أخرك ليقدمك»، فتأخير النساء في صفوف الصلاة ليس نوعًا من أنواع الحط من كرامتهن، بل ذلك إعلاء لشأنهن، ومراعاة للأدب العالي، وللحياء، وللتعاون بين المؤمنين ذكورًا وإناثًا على الامتثال للأمر بغض البصر.

وفي الحقيقة فإن مسألة «إمامة المرأة للرجال في الصلاة» ينظر إليها من زاويتين؛ الزاوية الأولى : هي زاوية الواقع العملي للمسلمين، وتطبيقهم الفعلي على مر العصور والدهور، والثانية: هي التراث الفقهي، والواقع النظري المعتمد لديهم.

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ما حكم إمامة المرأة للنساء في صلاة التراويح؟.. اعرف رأي الدين

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