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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تعلن الاستيلاء على 1976 فدانا في غور الأردن وتعلنها أراضي دولة

غور الأردن
غور الأردن

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن وزير المالية الإسرائيلي صادق على مصادرة 8000 دونم في منطقة الأغوار بالضفة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، استولت إسرائيل على حوالي 8000 دونم أو ما يعادل 1976 فدانا من الأراضي في غور الأردن، معلنة أنها أراضي حكومية، مما يعني أنه يمكن استخدامها الآن في مشاريع استيطانية.

وسيسمح إعلان الأرض على أنها مملوكة لإسرائيل ببناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة، وفقا لما ذكره هيئة الإذاعة العامة في كان.

أشرف على هذه الخطوة وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريش، الذي يشغل أيضا منصب وزير داخل وزارة الدفاع.

وقال سموتريتش إن إعلان إسرائيل ملكيتها للأرض هو "قضية مهمة واستراتيجية".

وأضاف: "في حين أن هناك من في إسرائيل والعالم يسعون إلى تقويض حقنا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والبلد بشكل عام، فإننا نعزز حركة الاستيطان بالعمل الجاد وبطريقة استراتيجية في جميع أنحاء البلاد".

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