عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. صلاة ثاني جمعة في رمضان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي

صلاة ثاني جمعة في
صلاة ثاني جمعة في رمضان

يؤدي المصريون اليوم، شعائر ثاني جمعة في رمضان، حيث حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة ثاني جمعة في رمضان تحت عنوان «رمضان شهر الانتصارات»، والتي تنقل من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

صلاة ثاني جمعة في رمضان تحت عنوان «شهر الانتصارات»

ومن المقرر في افتتاحات المساجد بـ ثاني جمعة في رمضان، أن تفتتح وزارة الأوقاف في إطار إعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، (35) مسجدًا، اليوم الجمعة الثانية من رمضان، منها (25) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و (10) مساجد صيانة وتطويرًا.

ويصل بذلك إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 833 ) مسجدًا منها( 656 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 177 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 22 / 3 / 2024م عدد ( 11855)  مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو  (16)  مليارًا و (947) مليون جنيه.

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة الثانية من رمضان بالحرمين الشريفين

ما حكم صلاة سنة الجمعة بعد صعود الخطيب المنبر؟.. الإفتاء تجيب

دعاء ثاني جمعة في رمضان للرزق

اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

اللهم صل علي سيدنا محمد، وعلى آل محمد، يا ذا الجلال والإكرام، يا قاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.

اللهم ارزقني بعمل يعينني على أمر دنياي ولا يشغلني عن أمر آخرتي.

اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا.

اللهم يا مانع لما أعطيت ولا معطي منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الحد.

اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وتولنا فأنت أرحم الراحمين. يا كريم

اللّهم يا ذا الرّحمة الواسعة يا مطّلعًا على السرائر والضّمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كلّه ومقاليد كل شيءٍ فهب لنا ما تقرّ به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنّك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشِّيَم، فبابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ.. واستجب دعائي من غير رد.. وأعوذ بك من الفضيحتين الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيّسره، وإن كان كثيرًا فبارك فيه يا أرحم الراحمين

اللهم صلّ على محمد وآل محمد، واكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمّن سواك يا إله العالمين، وصلّى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

دعاء الجمعة الثانية من رمضان مكتوب

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك أن تقضي حاجتي.

سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج، فرج عني همي وغمي فرجا عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إنا نستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونؤمن بك، ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك.

اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت واصرف عني شر ما قضيت تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.

ثاني جمعة فى رمضان وزارة الأوقاف رمضان شهر الانتصارات دعاء ثاني جمعة في رمضان للرزق دعاء ثاني جمعة فى رمضان افتتاحات المساجد بـ ثاني جمعة في رمضان الجمعة الثانية من رمضان دعاء الجمعة الثانية من رمضان دعاء الجمعة الثانية من رمضان لقضاء الحاجة دعاء الجمعة الثانية من رمضان مكتوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم.. وسعر البيض مفاجأة

الإسعاف نقلته من تدريب المنتخب| ما حجم إصابة مصطفى شوبير ومدة غيابه؟

5 جنيهات رسميا الآن| تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه يوم 12 رمضان

800 جنيه فجأة|الذهب يعاود الهبوط بعد قفزة الأمس.. وهذا سعر عيار 21

حقيقة زيادة أجرة المواصلات بعد ارتفاع أسعار الوقود

زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة .. وهذا ثمن رغيف العيش

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من اليوم

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة الثانية من رمضان بالحرمين الشريفين

ما حكم صلاة سنة الجمعة بعد صعود الخطيب المنبر؟.. الإفتاء تجيب

دعاء الرسول لسعة الرزق.. 4 كلمات تفتح لها أبواب السماء الآن

ما أكثر سنة نبوية تتبع في يوم الجمعة؟.. يغفلها الكثيرون

دعاء الجمعة الثانية من رمضان.. ادركه بـ 14 كلمة للرزق وقضاء الحاجة

هل يمكن إثبات زنا الزوجة بفيديو بدلا من الشهود؟.. سعاد صالح تفجر مفاجأة

بعد تكريمها من الرئيس السيسي.. من هي رهام سلامة؟

تتلاقى القلوب والثقافات.. آلاف المصلين يؤدون تراويح ليلة 12 رمضان بالجامع الأزهر

ترشيحاتنا

لأول مرة منذ بدء الهجوم على أوكرانيا.. الكرملين يعترف: روسيا في حالة حرب

صاحبه كلمة السر.. تفاصيل العثور على جثة في مقابر حدائق أكتوبر

محمد عبدالمنعم يقترب من الرحيل عن الأهلي | تفاصيل

نجم الزمالك السابق: تعجبت من عدم وجود "فتوح" مع منتخب مصر

بعد زيادة البنزين والسولار| خبير اقتصادي يفجر مفاجأة بشأن أسعار السلع: "انتظروا يوليو"

السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسنت شوقي تبهر متابعيها بإطلالة رمضانية أنيقة

أمان لك.. شركة أبل تطلق تحديث جديد لهواتف آيفون

في اليوم العالمي للماء.. لن تصدق ماذا يحدث للجسم عند تناوله

تشتري ولا تستنى شوية ..تسريبات جديدة عن آيفون 16

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ