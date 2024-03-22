مشهد جريء رفضته لقاء الخميسي وهذه الفنانة وافقت عليه | فيديو جراف

حلت الفنانة لقاء الخميسي ضيفة في برنامج “أسرار” المذاع عبر فضائية “النهار”، و صرحت ببعض التصريحات.

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تحدثت الفنانة لقاء الخميسي، عن نجاح شخصيتها في مسلسل الزوجة الرابعة بطولة الفنان مصطفى شعبان، وتعاونها مع الفنانة علا غانم، بجانب التعليق على انتقادات مشهد الرقص في العمل.

وأضافت ،قائلة: مسلسل الزوجة الرابعة كنت خطيرة وكنت مستغربة نفسي، ومصطفى شعبان كان حابب جدًا الشخصية وأستاذ مجدي الهواري رسم الشخصية، وكل واحدة فينا كنا أنواع فاكهة، ومكنش في غيرة بين البطلات، وعلا غانم أعرفها من أيام المعهد هي شخصيتها قوية وعايزة تبقى المسيطرة، ولكن أنا كنت بسيب ليها مساحتها وإحنا كنا كابل خطير وهي مشعة وعندها كاريزما وهي فعلًا شاطرة، وفرقت معايا وعملنا شغل جامد.