السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة

يؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجمعة في مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة، مع قادة القوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان



عرضت القناة الأولى بثا مباشر لـ شعائر صلاة الجمعة في مسجد المشير طنطاوي، ولحظة وصول الرئيس السيسي.

