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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عبر الحدود من لبنان.. صافرات الإنذار تدوي شمال إسرائيل بسبب هدفين مشبوهين

صافرات الانذار تزوي
صافرات الانذار تزوي في الجليل الاعلى

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإطلاق أصوات إنذارات تسلل طائرات بدون طيار مشتبه بها في مجتمعات متعددة في الجليل الغربي.

ووفقا لصحيفة "تايمز  أوف إسرائيل" أطلقت صفارات الإنذار الصاروخية أيضا في إيلون وأداميت وعرب الأرامشة.

وبدوره، أعلن جيش الإسرائيلي اعتراض هدفين جويين مشبوهين عبر الحدود من لبنان إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بإطلاق صافرات الإنذار في منطقة المنارة شمال إسرائيل.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال إن صفارات الإنذار الصاروخية دوت في مجتمع المنارة في شمال إسرائيل، بالقرب من الحدود اللبنانية، داعية المستوطنين  إلى البحث عن مأوى.

ومنذ 8 أكتوبر، هاجم حزب الله اللبناني المستوطنات الإسرائيلية والمراكز العسكرية على طول الحدود على أساس شبه يومي، حيث تؤكد الجماعة أنها تفعل ذلك لدعم غزة وسط الحرب هناك.

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