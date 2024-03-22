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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بحضور السيسي.. خطيب مسجد المشير: نصر رمضان يثبت أن زمن المعجزات لم ينته

صلاة الجمعة بحضور
صلاة الجمعة بحضور الرئيس السيسي

أكد الشيخ الشحات العزازي، خطيب مسجد المشير في الجمعة الثانية من رمضان، انصر ربك على نفسك ينصرك على كل الدينا، مشددا على أن نصر العاشر من رمضان هو نصر مجيد جاء ليقول للدنيا إن زمن المعجزات لم ينتهِ.

هنا تحنى الجباه فأنت في مصر

وقال عزازي خلال خطبة الجمعة اليوم، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع، تحت عنوان:"رمضان شهر الانتصارات"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعدد من رجالات الدولة، إن من انكسر لله في محرابه جبر الله خاطره إذا أخذ بأسبابه فالله مع المنكسرة قلوبهم، مضيفًا :"إذا أدى الجندي ما عليه وخشع لربه واستمد منه كان النصر، وكأني بهم في عين جالوت بقائد تقي ينتصر فيغير مصائر الدنيا، وكأني بجندي العاشر من رمضان وجندي مصر على مصر الزمان يقول لكل غاصب موعدي مع النصر في رمضان، فهذه دار ابن لقمان والأرض منصورة".

وأكمل: “هنا تحنى الجباه فأنت في مصر، أرض تجلى عليها الله أوى إليها الخليل، فآوته، وبها نبت الكليم فربته، وإليها لاذا المسيح وأمه فأعطته، وصهرت الحبيب وزوجته”، مشددًا: “إذا أردتم أن تدخلوا مصر فإنها أرض الطهر فاخلع نعالكم، وإذا أردتم أن تعيشوا فيها فاحنوا الهامة”.

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دعاء ثاني جمعة في رمضان للرزق

اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

اللهم صل علي سيدنا محمد، وعلى آل محمد، يا ذا الجلال والإكرام، يا قاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.

اللهم ارزقني بعمل يعينني على أمر دنياي ولا يشغلني عن أمر آخرتي.

اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا.

اللهم يا مانع لما أعطيت ولا معطي منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الحد.

اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وتولنا فأنت أرحم الراحمين. يا كريم

اللّهم يا ذا الرّحمة الواسعة يا مطّلعًا على السرائر والضّمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كلّه ومقاليد كل شيءٍ فهب لنا ما تقرّ به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنّك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشِّيَم، فبابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ.. واستجب دعائي من غير رد.. وأعوذ بك من الفضيحتين الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيّسره، وإن كان كثيرًا فبارك فيه يا أرحم الراحمين

اللهم صلّ على محمد وآل محمد، واكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمّن سواك يا إله العالمين، وصلّى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

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