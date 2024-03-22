25 ألف جنيه شهريا .. فرص عمل جديدة للشباب | تفاصيل

يسعي الكثير من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي ثابت وأيضا وظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلي الحصول علي فرص فى سوق العمل .



وظائف وزارة الشباب والرياضة



فرص عمل عديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص والتي تتناسب مع كافة التخصصات والمؤهلات الحاصل عليه الشباب كما أنها توفر رواتب مجزية.

وتتوافر فرص عمل الشباب والرياضة في شركة خاصة برواتب مجزية للشباب والخريجين، مع ضرورة توافر بعض الشروط في المتقدمين.

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة



وتتضمن التخصصات المطلوبة ضمن اعلان وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية أن الوظائف والتخصصات المطلوبة برواتب تصل 25 ألف جنيه كما يلي :-

- تتضمن التخصصات المطلوبة موظف خدمة عملاء عربي.

- كما تشمل التخصصات المطلوبة أيضا موظف خدمة عملاء إنجليزي.

- كما تتضمن الوظائف المعلنة موظف خدمة عملاء ألماني.

- تتضمن فرض العمل موظف خدمة عملاء إيطالي.

- يعمل المقبولين في الوظيفة في القرية الزكية بأكتوبر، والقرية التكنولوجية بالمعادي.

شروط فرص عمل الشباب والرياضة

ذكرت مبادرة توظيف مصر أن يشترط للمتقدمين للوظيفة توافر الآتي:

- يشترط أن يكون المتقدمين خريجين مؤهل عالي.

- كما تتضمن الشروط مطلوب للعمل ذكور وإناث.

- يكون الحد الأقصى للسن 50 سنة.

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة



وهناك مجموعة من المميزات التي يحصل عليها الملتحق بالوظائف المعلنة وتتضمن مايلي:-

- تتضمن الرواتب تصل الى 25000 جنية حسب اللغة.

- عدد ساعات العمل 8 ساعات.

-عدد 2 يوم إجازة في الأسبوع.

- تأمين اجتماعي.

- تأمين طبي خاص.

كيفية التقديم على وظائف الشباب والرياضة

ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة الدخول علي الصفحة الرسمية للشباب والرياضة وملئ الاستمارة.

مبادرة توظيف مصر



وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية .

وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.