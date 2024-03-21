10 آلاف دولار سنويا.. فرص عمل جديدة في السفارة الأمريكية بالقاهرة

يسعى الكثير من المواطنين إلى البحث عن فرص عمل مميزة، وعليه فإن السفارة الأمريكية بالقاهرة أعلنت عن حاجتها إلى وظيفة مساعد تأشيرة الهجرة.

فرص عمل السفارة الأمريكية بالقاهرة

وتتوافر فرص عمل السفارة الأمريكية في القاهرة، حيث أعلنت السفارة عبر موقعها الرسمي الحاجة إلى مساعد تأشيرة الهجرة بمرتب يصل إلى 10,312 دولار أمريكي في السنة.



رواتب فرص عمل السفارة الأمريكية

وأوضحت السفارة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، عن التفاصيل والشروط والمؤهلات المطلوبة، حيث إن آخر موعد للتقديم 28/03/2024، ويحصل الملتحق بالوظيفة على راتب مادي 10,312 دولار.



وتسعى سفارة الولايات المتحدة إلى إيجاد قوة عاملة متنوعة تتمتع بفرص متساوية للجميع بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو العمر أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الحالة الاجتماعية.

وتبحث بعثة الولايات المتحدة في القاهرة عن المتقدمين المؤهلين والمؤهلين لشغل منصب مساعد تأشيرة الهجرة (IV) في المكتب القنصلي (CONS) بمرتب مادي يبلغ 10,312 دولار أمريكي في السنة علي أن يكون آخر موعد للتقديم 28/03/2024.



وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة

كما أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن حاجتها إلى أمين مكتبة (الفهرسة)، حيث يجب أن يكون المرشحون قادرين على بدء العمل بعد استلام تصريح الوكالة بمرتب مادي يبلغ 15,300 دولار أمريكي سنويًا.

ومن المقرر أن يكون مقر العلم داخل السفارة الأمريكية بالقاهرة علي أن يكون آخر موعد للتقديم على الوظيفة المعلنة 29/03/2024



طريقة التقديم على فرص عمل السفارة الأمريكية

ويمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول على فرص عمل السفارة الأمريكية الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بها، واختيار الوظيفة المطلوبة، وإدخال جميع البيانات والمستندات المطلوبة للتقديم على الوظيفة.

تخصصات فرص عمل السفارة الأمريكية بالقاهرة

وتوفر السفارة الأمريكية بالقاهرة العديد من الوظائف الشاغرة، حيث تعلن بشكل دوري عن حاجتها لبعض التخصصات والتي يمكن للمواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط التقديم عليها.

وتوفر السفارة الأمريكية راتبا ماديا مميزا حسب التخصصات المطلوبة.