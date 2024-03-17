عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

42 ألف دولار.. السفارة الأمريكية تعلن عن فرص عمل جديدة

فرص عمل
فرص عمل

يسعي الكثير من المواطنين إلى البحث عن فرص عمل مميزة وعليه فإن السفارة الأمريكية بالقاهرة أعلنت عن حاجتها إلي وظيفة وكيل المشتريات.

فرص عمل السفارة الأمريكية


وتتوافر فرص عمل السفارة الأمريكية في القاهرة حيث أعلنت السفارة عبر موقعها الرسمي الحاجة إلى ممرضة بمرتب يصل إلى إلى  42,275 دولارًا أمريكيًا/في السنة .

txt

تدريب الشباب على فنون الطباعة والتغليف وتوفير فرص عمل لهم

txt

قدم الآن| وظائف وزارة العدل 2024.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة


رواتب فرص عمل السفارة الأمريكية 


وأوضحت السفارة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، عن التفاصيل والشروط والمؤهلات المطلوبة حيث أن اخر موعد للتقديم 18/03/2024 ويحصل الملتحق بالوظيفة على راتب مادي 42,275 دولار .

حيث  تسعى سفارة الولايات المتحدة إلى إيجاد قوة عاملة متنوعة تتمتع بفرص متساوية للجميع بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو العمر أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الحالة الاجتماعية.


و تبحث بعثة الولايات المتحدة في القاهرة عن المتقدمين المؤهلين والمؤهلين لشغل منصب ممرضة مسجلة (RN) في المكتب الطبي (MED) بمرتب مادي يبلغ 42,275 دولارًا أمريكيًا/في السنة علي أن يكون آخر موعد للتقديم 18/03/2024.

فرص عمل تكنولوجية بالسفارة الأمريكية


كما أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن حاجتها لمساعد إدارة المعلومات - مكتب مساعدة تكنولوجيا المعلومات في مكتب إدارة موارد المعلومات براتب مادي يبلغ 11,744 دولارًا أمريكيًا/في السنة علي أن يكون آخر موعد للتقديم على الوظيفة المعلنة  19/03/2024.


طريقة التقديم على فرص عمل السفارة الأمريكية


ويمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول على فرص عمل  السفارة الأمريكية الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بها، واختيار الوظيفة المطلوبة، وإدخال جميع البيانات والمستندات المطلوبة للتقديم على الوظيفة.

txt

10 آلاف دولار.. آخر فرصة للتقديم على وظائف السفارة الأمريكية

txt

السفارة الأمريكية بموسكو تحذر مواطنيها من "هجمات متطرفة" في العاصمة الروسية


وتوفر السفارة الأمريكية بالقاهرة العديد من الوظائف الشاغرة حيث تعلن بشكل دوري عن حاجتها لبعض التخصصات والتي يمكن للمواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط التقديم علي الفرص المتاحة.

وتوفر السفارة الأمريكية راتب مادي مميز حسب التخصصات المطلوبة.

فرص فرص عمل فرص عمل السفارة الأمريكية بالقاهرة وظائف السفارة الأمريكية شروط وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 جنيهًا|أسعار الدواجن تخالف التوقعات سابع يوم رمضان.. وكرتونة البيض مفاجأة

300 جنيه مرة واحدة|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. وعيار21 مفاجأة سابع يوم رمضان

لحظة القبض علي مسئول كبير وعشيقته في رشوة أسوان الكبرى.. شاهد

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك بعد آخر تراجع

نهاية حزينة لتجار الذهب في السوق

بعد أستوديو القاهرة.. تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ|القصة الكاملة

حبيبة الشماع "جديدة"| فتاة تقفز من شرفة منزل.. خطيبها حاول التعدي عليها| تفاصيل مؤلمة

وزير النقل: مفيش مليم يصرف دون دراسة.. وفوائد القروض تكاد تكون "صفر"

موضوعات متعلقة

وظائف خالية بتلك الجامعة قدم الآن

وظائف خالية في بنك مصر.. قدّم الآن

ترشيحاتنا

نتنياهو: مطالب حماس الغريبة تجعل صفقة الرهائن أكثر صعوبة

إيقاف الخدمات في شهر يونيو.. رسالة مهمة من الداخلية للأجانب المقيمين بمصر

برا وبحرا وجوا|الاتحاد الأوروبي يشيد بدعم مصر الكامل في إيصال المساعدات لـ غزة

بعد حريق التجمع.. بيان برلماني حول عدم وجود نظام لمكافحة الحرائق بالمنشأت العامة

موعد إجازة عيد شم النسيم 2024

%6 تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان وتاتو.. درة تستعرض جمالها على البحر| شاهد

احذر.. 5 سيارات يابانية لن ترغب في شرائها

بعد تعرض فريدة سيف النصر لوعكة شديدة.. كل تفاصيل القسطرة العاجلة

جولدا مائير أقوى رئيسة وزراء في إسرائيل.. تفاصيل قصة حب جمعتها بفلسطيني

فيديو

بكاء يسرا اللوزى وفرحة إياد نصار.. كواليس انتهاء تصوير صلة رحم

حبيبة الشماع جديدة.. فتاة تقفز من البلكونة بسبب خطيبها

بعد أستوديو القاهرة.. تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ|القصة الكاملة

حمى البحر المتوسط.. صفاء سلطان تروي تفاصيل مأساتها مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ