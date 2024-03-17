42 ألف دولار.. السفارة الأمريكية تعلن عن فرص عمل جديدة

يسعي الكثير من المواطنين إلى البحث عن فرص عمل مميزة وعليه فإن السفارة الأمريكية بالقاهرة أعلنت عن حاجتها إلي وظيفة وكيل المشتريات.

فرص عمل السفارة الأمريكية



وتتوافر فرص عمل السفارة الأمريكية في القاهرة حيث أعلنت السفارة عبر موقعها الرسمي الحاجة إلى ممرضة بمرتب يصل إلى إلى 42,275 دولارًا أمريكيًا/في السنة .



رواتب فرص عمل السفارة الأمريكية



وأوضحت السفارة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، عن التفاصيل والشروط والمؤهلات المطلوبة حيث أن اخر موعد للتقديم 18/03/2024 ويحصل الملتحق بالوظيفة على راتب مادي 42,275 دولار .

حيث تسعى سفارة الولايات المتحدة إلى إيجاد قوة عاملة متنوعة تتمتع بفرص متساوية للجميع بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو العمر أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الحالة الاجتماعية.



و تبحث بعثة الولايات المتحدة في القاهرة عن المتقدمين المؤهلين والمؤهلين لشغل منصب ممرضة مسجلة (RN) في المكتب الطبي (MED) بمرتب مادي يبلغ 42,275 دولارًا أمريكيًا/في السنة علي أن يكون آخر موعد للتقديم 18/03/2024.

فرص عمل تكنولوجية بالسفارة الأمريكية



كما أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن حاجتها لمساعد إدارة المعلومات - مكتب مساعدة تكنولوجيا المعلومات في مكتب إدارة موارد المعلومات براتب مادي يبلغ 11,744 دولارًا أمريكيًا/في السنة علي أن يكون آخر موعد للتقديم على الوظيفة المعلنة 19/03/2024.



طريقة التقديم على فرص عمل السفارة الأمريكية



ويمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول على فرص عمل السفارة الأمريكية الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بها، واختيار الوظيفة المطلوبة، وإدخال جميع البيانات والمستندات المطلوبة للتقديم على الوظيفة.



وتوفر السفارة الأمريكية بالقاهرة العديد من الوظائف الشاغرة حيث تعلن بشكل دوري عن حاجتها لبعض التخصصات والتي يمكن للمواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط التقديم علي الفرص المتاحة.

وتوفر السفارة الأمريكية راتب مادي مميز حسب التخصصات المطلوبة.