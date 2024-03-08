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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

10 آلاف دولار.. آخر فرصة للتقديم على وظائف السفارة الأمريكية

فرص عمل
فرص عمل

يسعي الكثير من المواطنين إلي البحث عن فرص عمل مميزة وأعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن حاجتها إلي وظيفة مساعد المشاركة العامة (مساعد التبادلات).

فرص عمل السفارة الأمريكية


وتتوافر فرص عمل السفارة الأمريكية في القاهرة حيث أعلنت السفارة عبر موقعها الرسمي الحاجة إلى مساعد المشاركة العامة (مساعد التبادلات)  براتب مادي يبلغ 10,312 دولارًا أمريكيًا/في السنة.

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تفاصيل فرص عمل السفارة الأمريكية بالقاهرة

وتشجع السفارة الأمريكية بالقاهرة كل من النساء والرجال على التقدم لمنصب مساعد المشاركة العامة (مساعد التبادلات) حيث تسعى سفارة الولايات المتحدة إلى إيجاد قوة عاملة متنوعة تتمتع بفرص متساوية للجميع بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو العمر أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الحالة الاجتماعية .


ووفقا للسفارة الأمريكية بالقاهرة يجب أن يكون المرشحون قادرين على بدء العمل بعد استلام تصريح الوكالة بمرتب مادي يبلغ  10,312 دولارًا أمريكيًا/في السنة.

ومن المقرر أن يكون مقر العمل بالسفارة الأمريكية بالقاهرة علي أن يتم التقديم علي الوظيفة المعلنة فى موعد أقصاه 10/03/2024.

وسبق وتم الإعلان عن توافر فرص عمل السفارة الأمريكية في القاهرة حيث أعلنت السفارة عبر موقعها الرسمي الحاجة إلى مهندس وذلك براتب مادي يبلغ 25,586 دولارًا أمريكيًا/في السنة.


وتبحث بعثة الولايات المتحدة في القاهرة عن المتقدمين المؤهلين والمؤهلين لشغل منصب مهندس مدني في عمليات المباني الخارجية (OBO) براتب مادي يبلغ 25,586 دولارًا أمريكيًا/في السنة.

طريقة التقديم على فرص عمل السفارة الأمريكية


ويمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول على فرص عمل  السفارة الأمريكية الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بها، واختيار الوظيفة المطلوبة، وإدخال جميع البيانات والمستندات المطلوبة للتقديم على الوظيفة.

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وتوفر السفارة الأمريكية بالقاهرة العديد من الوظائف الشاغرة حيث تعلن بشكل دوري عن حاجتها لبعض التخصصات والتي يمكن للمواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط التقديم علي الفرص المتاحة.

وتوفر السفارة الأمريكية بالقاهرة الملتحقين بالعمل لديها علي راتب مادي مميز حسب التخصصات والوظائف  المطلوبة.

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