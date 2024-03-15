قدم الآن| وظائف وزارة العدل 2024.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل، قامت بالإعلان عن بدء استقبال طلبات التوظيف لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.

وتُعد هذه الوظيفة من أهم الوظائف الإدارية في وزارة العدل، حيث تتطلب مهارات متقدمة وخبرة واسعة في مجال القانون.

