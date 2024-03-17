تفرغ تام.. فرص عمل لن تعوض في قطاع البنوك| تفاصيل

يسعى الكثير من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتبا ماديا ثابتا وأيضا وظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلي الحصول علي فرص فى سوق العمل.



وظائف وزارة الشباب والرياضة



فرص عمل عديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص والتي تتناسب مع كافة التخصصات والمؤهلات الحاصل عليه الشباب كما أنها توفر رواتب مجزية.

وتتوافر فرص عمل الشباب والرياضة في شركة خاصة برواتب مجزية للشباب والخريجين، مع ضرورة توافر بعض الشروط في المتقدمين.

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة



وتتضمن التخصصات المطلوبة ضمن اعلان وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية أن الوظائف والتخصصات المطلوبة موظف خدمة عملاء «قطاع البنوك»، بالجيزة.

شروط فرص عمل الشباب والرياضة



وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين التقديم على الوظائف المعلنة والتي تتضمن مايلي:-

- الحصول على مؤهل عالي.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 29 سنة.

- موقف واضح من التجنيد.

- التفرغ التام.

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

- العمل داخل البنك ويوجد فرصة للتعيين في البنك بشكل مباشر.

- الراتب الإجمالي: من 4000 جنيه إلى 7000 جنيه.

- عدد ساعات العمل 9 ساعات.

- عدد 2 يوم إجازة في الأسبوع.

- تأمينات طبية واجتماعية.

كيفية التقديم على وظائف الشباب والرياضة

ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة الدخول علي الصفحة الرسمية للشباب والرياضة وملئ الاستمارة.

مبادرة توظيف مصر



وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية .

وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.

