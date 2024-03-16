جميع المؤهلات .. فرص عمل جديدة للشباب

يسعى الكثير من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتبا ماديا ثابتا وأيضا وظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلى الحصول على فرص فى سوق العمل.



وظائف وزارة الشباب والرياضة



فرص عمل عديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص والتي تتناسب مع كافة التخصصات والمؤهلات الحاصل عليه الشباب كما أنها توفر رواتب مجزية.

وتتوافر فرص عمل الشباب والرياضة في شركة بيع أجهزة منزلية برواتب مجزية للشباب والخريجين، مع ضرورة توافر بعض الشروط في المتقدمين.

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة



وتتضمن التخصصات المطلوبة ضمن إعلان وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية أن الوظائف والتخصصات المطلوبة ما يلي :-



- مدير فرع يشترط الخبرة

- مشرف أدوت منزلية يشترط الخبرة

- مشرف أجهزة كهربائية يشترط الخبرة

- مشرف مفروشات يشترط الخبرة

- مشرف كاشير يشترط الخبرة

- مشرف FMC شرط الخبرة

- مشرف أمن يشترط الخبرة

- بائعو أدوات منزلية وكهربائية ومفروشات

- موظف FMC.

- كاشير

- موظف أمن

- موظف كاميرات

- عمال خدمات وتحميل

- مكان العمل: أكتوبر الحصري بالجيزة.

شروط فرص عمل الشباب والرياضة



وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين التقديم على فرص عمل الشباب والرياضة تتضمن مايلي:-

- جميع المؤهلات

- يشترط الحد الاقصى للسن 40 سنة

- تتضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل الوظائف المعلنة موقف محدد من التجنيد

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

الحصول على رواتب مجزية (رواتب حسب كل وظيفة)، و حوافز بيع يومية وشهرية وتأمينات اجتماعية.

كيفية التقديم على وظائف الشباب والرياضة

ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة الدخول علي الصفحة الرسمية للشباب والرياضة وملء الاستمارة.

مبادرة توظيف مصر



وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية .

وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.