عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جميع المؤهلات .. فرص عمل جديدة للشباب

فرص عمل
فرص عمل

يسعى الكثير من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتبا ماديا ثابتا وأيضا وظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلى الحصول على فرص فى سوق العمل.


وظائف وزارة الشباب والرياضة 


فرص عمل عديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص والتي تتناسب مع كافة التخصصات والمؤهلات الحاصل عليه الشباب كما أنها توفر رواتب مجزية.

txt

لحديثي التخرج.. فرص عمل جديدة في بنك مصر | تفاصيل

txt

لطلاب الثانوية العامة 2024.. 12 كلية توفر فرص عمل بمرتبات مجزية اعرفها

وتتوافر فرص عمل الشباب والرياضة في شركة بيع أجهزة منزلية برواتب مجزية للشباب والخريجين، مع ضرورة توافر بعض الشروط في المتقدمين.

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة


وتتضمن التخصصات المطلوبة ضمن إعلان وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية أن الوظائف والتخصصات المطلوبة  ما يلي :- 


- مدير فرع يشترط الخبرة
- مشرف أدوت منزلية يشترط الخبرة

- مشرف أجهزة كهربائية يشترط الخبرة

- مشرف مفروشات يشترط الخبرة

- مشرف كاشير يشترط الخبرة

- مشرف FMC شرط الخبرة

- مشرف أمن يشترط الخبرة

- بائعو أدوات منزلية وكهربائية ومفروشات

- موظف FMC.

- كاشير

- موظف أمن

- موظف كاميرات

- عمال خدمات وتحميل

- مكان العمل: أكتوبر الحصري بالجيزة.

شروط فرص عمل الشباب والرياضة


وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين التقديم على فرص عمل الشباب والرياضة تتضمن مايلي:-

- جميع المؤهلات

- يشترط الحد الاقصى للسن 40 سنة

- تتضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل الوظائف المعلنة موقف محدد من التجنيد

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

الحصول على رواتب مجزية (رواتب حسب كل وظيفة)، و حوافز بيع يومية وشهرية وتأمينات اجتماعية.

كيفية التقديم على وظائف الشباب والرياضة

ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة الدخول علي الصفحة الرسمية للشباب والرياضة وملء الاستمارة.

txt

بمميزات عديدة.. فرص عمل جديدة للشباب| تفاصيل

txt

5500 جنيه| فرص عمل جديدة للشباب.. الحق قدم

مبادرة توظيف مصر


وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية .

وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.

فرص عمل فرص عمل الشباب والرياضة تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة تفاصيل فرص عمل الشباب والرياضة فرص عمل للشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالته حرجة| اتحاد الكرة يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح لنقل أحمد رفعت للعلاج بإنجلترا

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

4 عمارات في ساعتين| شاهد عيان يكشف سببًا مثيرا لـ حريق استوديو الأهرام

صراع مع المرض اللعين .. الموت يفجع نجم مسرح مصر

مفاجأة.. مالك فيلا مجاورة لـ حريق استوديو الأهرام: كانوا بيصوروا وقلبت بجد | فيديو

راتب خيالي يزيد سنويًا | 3 أسباب لتجديد عقد طاهر محمد طاهر 3 مواسم في الأهلي

سقوط كونتينر من فوق تريلا على طريق شبرا بنها الحر دون إصابات

هتاخد كام زيت وسكر.. نصيب الفرد في تموين شهر مارس بالأسعار جديدة

موضوعات متعلقة

وظائف خالية بتلك الجامعة قدم الآن

وظائف خالية في بنك مصر.. قدّم الآن

ترشيحاتنا

حسين هريدى : أمريكا وصلت لمرحلة جعلتها تطالب بوقف إطلاق النار بغزة

خبير علاقات دولية : مجلس الأمن مخترق ومسيّس من بعض الدول الكبرى

الصلع من الجمال.. علي جمعة يكشف حكم زراعة الشعر للرجال

تضامن سريع.. صرف إعانات فورية للأسر المتضررة من حريق العمرانية

انهارت قدماه من شدة الحزن .. والد حبيبة الشماع يبكي بحرقه خلال العزاء ..فيديو

بث مباشر.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باسم غريب.. فاكهة مذكورة في القرآن لايعرفها كثيرون وتعالج أخطر الأمراض|تعرف عليها

ظهور مثير لـ أحمد الفيشاوي بـ سبحة والده مع تعليق مؤثر |شاهد

الجمهور هاجمها بسببه .. أعراض مرض أروى جودة

مسلسلات رمضان 2024| طرح البوسترات الفردية لمسلسل "فراولة"

فيديو

منع نجوى فؤاد من الحركة وهذه أمنياتها بعد التاريخ الفني الطويل.. فيديو

سالى عبد السلام تروى أسباب عدم قبولها بالتلفزيون.. فيديو

وزارة التعليم توضح حقيقة صدور قرار بتخفيف مناهج الترم الثاني

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ