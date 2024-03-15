لحديثي التخرج.. فرص عمل جديدة في بنك مصر | تفاصيل

يسعى حديثي التخرج بمجرد الحصول على الشهادة الجامعية إلى البحث عن فرص عمل والاستعداد لسوق العمل. وهناك العديد من الوظائف الشاغرة التي توفرها البنوك للخريجين والتي من بينها وظائف بنك مصر.

فرص عمل لحديثي التخرج فى البنوك

فرص عمل جديدة أعلن عنها بنك مصر داخل المقر الرئيسي بالبنك، مع ضرورة توافر بعض الشروط للتقديم على الفرص المتاحة.

تخصصات فرص عمل بنك مصر

وتتوافر فرص بنك مصر عن حاجته للشباب للعمل في وظائف خدمة العملاء، جاء ذلك عبر صفحة البنك الرسمية على موقع التوظيف الشهير «لينكد».

حيث يحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في العمل في المجال المصرفي من الحاصلين على مؤهلات مناسبة لتلك الوظائف من خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات.



المهام الوظيفية المطلوبة ضمن فرص عمل بنك مصر



وهناك مجموعة من المهام الوظيفية التي يجب علي الملتحق فى فرص عمل بنك مصر القيام بها يمكن وتشمل ما يلي :-

- تنفيذ مجموعة متنوعة من المعاملات والخدمات التي تشمل قبول المدفوعات لأنواع مختلفة من الحسابات، وصرف الشيكات، والتحقق من أرصدة الحسابات، وتحويل الأموال.

- التأكد من موازنة درج النقود مع ورقة التسوية واسترداد أي نقص أو زيادة.

- تقديم الخدمات لجميع العملاء لضمان المستوى الأمثل لرضا العملاء وحل جميع المشكلات.

- تحديد الفرص لتنمية العلاقات مع العملاء من خلال عملية البيع المنضبطة.

- العمل على تحقيق الخطة المستهدفة للفرع.

- توجيه العملاء لاستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية المختلفة.

شروط فرص عمل بنك مصر



وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين التقديم على فرص عمل بنك مصر وتتضمن مايلي:-



- أن يكون المتقدم لوظائف بنك مصر من سكان جنوب سيناء فقط.

- أن تتراوح سنوات الخبرة من 0 إلى 3 سنوات.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على درجة البكالوريوس من أي جامعة معتمدة.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على تقدير جيد فما فوق.

- أن يكون المتقدم للوظائف من حديثي التخرج لعام (2021/2022/2023)

- ألا يزيد سن المتقدم فى الوظائف عن 28 عاما.

- ألا يكون المتقدم للوظائف لديه أقارب في بنك مصر.

طريقة التقديم على وظائف بنك مصر



ويمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على فرص عمل بنك مصر القيام بزيارة الموقع الالكتروني للبنك ثم الضغط على «مجالات التعيين الرئيسية» للتحقق من الوظائف الشاغرة من خلال صفحة البنك على موقع الوظائف LinkedIn.