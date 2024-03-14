وظائف خالية بتلك الجامعة قدم الآن

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن الوظائف التي أعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتفاصيل الوظائف الحكومية المطلوبة في جامعة أسيوط التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وظائف جامعة أسيوط

وظائف جامعة أسيوط يبدأ التقديم عليها من اليوم 14 مارس وحتى 14 أبريل 2024.

وظائف

مستندات التقديم بوظائف جامعة أسيوط



تقدم الطلبات وعدد (8) نسخ ورقية من المستندات التالية:

- بيان عن أبرز إنجازات التي حققها المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها.

- مقترح واف ٍلتطوير الوظيفة المتقدم عليها أو أحد أنشطتها الرئيسية وفقا للنموذج رقم 95 لسنة 2017.

- شهادة قانونية معتمدة ومختومة من الإدارة المركزية للشئون القانونية موضحا بها الإحالة إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو الوقف عن العمل من عدمه.

- نتيجة تحليل المخدرات وفقا لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2021 ولائحته التنفيذية من احدى الجهات المعتمدة

- بيان حالة وظيفية وصورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- تقارير تقويم الأداء عن آخر 3 سنوات سابقة على الإعلان.

- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.

- 8 صور شخصية حديثة.

- طلب باسم الدكتور رئيس الجامعة بعد الحصول على نموذج طلب شغل الوظيفة وطلب بيان حالة وظيفية المعد لذلك من الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بجامعة أسيوط.

وظائف جامعة أسيوط

على أن تقدم المستندات باليد في ملف ورقي مدونا عليه بيانات المتقدم، وترفق به نسخة من المستندات والإنجازات ومقترحات التطوير على أسطوانة CD، ويتم إخطار المتقدمين المستوفين لشروط الشغل بموعد ومكان المقابلة الشخصية لاجتياز الاختبارات المقررة التي ستعقد لهذا الغرض.

ولن يلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة أو الواردة قبل أو بعد مدة الإعلان أو بالبريد والجامعة لا تتحمل أي مسئولية قد تترتب على طلب غير مستوفٍ لما تقدم.

مواعيد التقديم على وظائف جامعة أسيوط



حسب إعلان بوابة الوظائف الحكومية تقدم الطلبات من اليوم 14 مارس وحتى 14 أبريل 2024.

الوظائف المطلوبة بجامعة أسيوط



مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي.

مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

أمين كلية العلوم.

أمين كلية الهندسة.

أمين معهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزيئية.