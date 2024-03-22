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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة تواصل ضخ السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.. تفاصيل

صدى البلد

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٨٧  حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ١٣ الى ٢١  مارس  الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.


وخلال هذا الاسبوع شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في احتفالية جمعية تنمية وتطوير الصادرات الزراعية (هيا) بحضور وزير النقل الفريق كامل الوزير واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والمهندس محسن البلتاجي رئيس مجلس إدارة الجمعية واعضاء الجمعية وكذلك قيادات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وسلامة الغذاء وبعض السادة نواب البرلمان وسفراء الدولة العربية والأجنبية ورجال التصدير والمزارعين، كما عقد وزير الزراعة، اجتماعا مع العاملين بالإدارة المركزية لحماية الأراضي، للوقوف على مستجدات وتنفيذ التوجيهات الخاصة بحماية الرقعة الزراعية.

فيما التقى الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عمر الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية؛ لمناقشة سبل التعاون المشترك فى مجالات التنمية الزراعية المختلفة، كما نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والاتحاد العام لمنتجي الدواجن ما تم تداولته بعض وسائل الإعلام من وجود فيروس يصيب الدواجن ويؤدى إلى نفوقها في المزارع.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضخ السلع الغذائية في معرض خير مزارعنا لأهالينا والذي يشهد إقبال كبير من المواطنين، كما أعلنت الوزارة، انطلاق أعمال الحملة القومية الاولى لعام ٢٠٢٤ لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية، بجميع محافظات الجمهورية، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضيّ الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.
وأصدرت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية تقريرا يتضمن نشاطها خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري، حيث تضمن التقرير المرور والمتابعة الميدانية للمحاصيل الاستراتيجية، كما استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، خلال هذا الاسبوع حوالي ٦٤٠٠ عينة، من عملاءه، لتحليلها.


يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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