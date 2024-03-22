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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

منزلة النبي بين الأنبياء والمرسلين.. تعرف على شرفها وقدرها

المسجد النبوي
المسجد النبوي

قال الشيخ عبد الرحمن الصادق، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن النبي الكريم تحدث عن قدره ومكانته الشريفة بين النبيين والمرسلين.

وأضاف عبد الرحمن الصادق، في فيديو لصدى البلد، أن النبي الكريم يقول في الحديث الشريف (مثلي ومثل الأنبياء من قبلي، كمثل رجل بنا بنيانا فأحسنه وأجمله، إلا موضع لبنة في زاوية من زاوياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين).

وأشار إلى أن هذا الحديث يشير إلى معنى الآية الكريمة (مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا).

وأوضح، أن النبي مثل لنفسه بمثال أنه لبنة التمام لبنيان الرسالة والنبوة من لدن آدم إلى نبينا محمد، فهذا المعنى جسد عمليا في رحلة الإسراء، حيث بين النبي أنه لما أتى بيت المقدس، والتقى بإخوته من النبيين والمرسلين، صلى بهم إماما ليؤكد على أنه متبعا لما جاؤوا به متتما لرسالتهم ودعوتهم إلى عبادة الله ومكارم الأخلاق وتعمير هذه الدنيا.

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