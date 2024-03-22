خطوات استخراج كعب العمل 2024 .. تفاصيل

يبحث الكثير من المواطنين عن كعب العمل المعروف "شهادة قيد" لأنه من المستندات المهمة التي توجد ضمن مسوغات التعيين في الوظائف.

خطوات استخراج كعب عمل 2024

يتطلب استخراج كعب العمل الذهاب إلى مكتب القوى العاملة الموجودة بجميع أنحاء الجمهورية وتقديم المستندات التالية:

- إحضار صورة بطاقة الرقم القومي سارية والأصل للاطلاع.

- إحضار صورة من شهادة المؤهل الدراسي والأصل للاطلاع.

- يتطلب استخراج شهادة القيد إحضار الرقم التأميني ويمكن معرفة طريقة استخراجه من الرابط التالي هنــا.

- شهادة خبرة إن وجدت.

- إحضار احضار شهادة موقف التجنيد للذكور.

-إحضار تراخيص مزاولة المهنة في حالة العمل في غير التخصص.

ويستعرض صدى البلد خطوات استخراج كعب العمل لذوي الإعاقات من أصحاب المؤهلات

وتتيح الدولة إمكانية استخراج كعب عمل لذوي الإعاقات من أصحاب المؤهلات، من خلال الذهاب إلى مكاتب العمل واحضار المستندات التالية:

• احضار صورة البطاقة الشخصية والأصل للاطلاع

• مستند يفيد الإقامة بدائرة المكتب

• الموقف من التجنيد والأصل للاطلاع

• الإعاقات الرقم التأميني.

• شهادة تأهيل مهني والأصل للاطلاع.

• شهادة قياس مستوي المهارة وترخيص مزاولة الحرفة .

استخراج كعب عمل «شهادة قيد» لأصحاب الإعاقات غير الحاصلين على مؤهل

- يتطلب استخراج كعب العمل لأصحاب الإعاقات غير الحاصلين على مؤهل تقديم صورة من شهادة التأهيل.

- يتطلب استخراج كعب العمل لأصحاب الإعاقات غير الحاصلين على مؤهل تقديم صورة بطاقة الرقم القومي والأصل للإطلاع.

- يتطلب استخراج كعب العمل لأصحاب الإعاقات غير الحاصلين على مؤهل تقديم صورة من بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

- يتطلب استخراج كعب العمل لأصحاب الإعاقات غير الحاصلين على مؤهل تقديم شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة لإحدى الحرف (إن وجدت).

-صورة من الموقف التأميني.

شروط الحصول على كعب عمل

يتطلب استخراج كعب العمل لأصحاب الإعاقات تواجد طالب الخدمة شخصيًا.

أماكن استخراج كعب العمل 2024

ويمكن استخراج شهادة القيد (كعب عمل 2024) من خلال مديريات القوى العاملة التابعة للوزارة بالمحافظات أو مكاتب المديريات، مع مراعاة إحضار المستندات المذكورة أعلاه.