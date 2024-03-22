عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فضل المسارعة إلى الخيرات والتنافس فيها خلال رمضان

الصدقة
الصدقة

قال الشيخ السيد مرعي، الواعظ بالأزهر الشريف، إن الله تعالى أمرنا بالمسارعة إلى الخيرات واغتنام الأوقات، فقال الله تعالى (سَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ).

وأضاف السيد مرعي، في فيديو لصدى البلد، أن الله تعالى قال كذلك في كتابه العزيز (وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ) وقال سيدنا الحسن البصري (من نافسك في دينك فنافسه ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره).

وقال سيدنا عمر بن الخطاب (أمرنا رسول الله أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سبقته يوما، فأتي سيدنا عمر بنصف ماله وأعطاه لسيدنا رسول الله، فقال له النبي: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله، قال، فجاء أبو بكر بكل ما عنده، فقال له النبي: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله).

وأشار إلى أن سيدنا أبو بكر الصديق، كان من المسارعين إلى الخيرات، فلقد سأل رسول الله أصحابه يوما، من أصبح منكم اليوم صائما، فقال أبو بكر، أنا يا رسول الله، فقال النبي: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله، فقال النبي: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله، فقال النبي: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله، فقال النبي: ما اجتمعن في امرئ في يوم إلا دخل الجنة".

الخيرات الجنة المسارعة إلى الخيرات اغتنام الأوقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم.. وسعر البيض مفاجأة

800 جنيه فجأة|الذهب يعاود الهبوط بعد قفزة الأمس.. وهذا سعر عيار 21

5 جنيهات رسميا الآن| تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه يوم 12 رمضان

الأهلي يخطف صفقة سوبر من الزمالك | وقع لمدة 5 سنوات

تشكيل مصر المتوقع أمام نيوزيلندا.. مفاجأة في خط الهجوم

زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة بالقاهرة والمحافظات .. القائمة الكاملة

مفاجأة عاجلة بشأن اختيار حارس مرمى منتخب مصر أمام نيوزيلندا

لماذا نهى الرسول عن أكل التمر والزبيب معا؟.. وهل يجوز عمل الخشاف؟

ترشيحاتنا

زيادة السولار الجديدة.. تقلبات في أسعار السلع الغذائية والحكومة تتوعد المتلاعبين بقوة

طبيب شهير .. مفاجأة اعترافات المتهم ثالث في أكبر قضية سرقة أعضاء

علام : تسليم إدارة نقابة المحامين إلى لجنة قضائية حال بطلان الانتخابات

كيف بشر النبي بالنصر في أكتوبر العاشر من رمضان.. حقيقة لا يعلمها كثير

إهتمام صن دوانز يشعل القلق داخل الأهلي بسبب نجم القلعة الحمراء

مصر تشارك بالمعرض السياحي الدولي بفيينا.. السوق النمساوي يفضل الزيارات الثقافية والشاطئية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعزومة الجمعة .. طريقة عمل كوسة بالبشاميل

مي عمر تفاجئ متابعيها بقفطان رمضان| شاهد

سعر فستان درة يثير ضجة| لن تصدق الرقم

فوائد وضع عصير الخيار على البشرة.. تعرفي عليها

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ