عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إهتمام صن دوانز يشعل القلق داخل الأهلي بسبب نجم القلعة الحمراء

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية، عن مناقشة إدارة الأهلي موقف اللاعب بيرسي تاو سواء بتجديد عقده أو عرضه للبيع بنهاية الموسم الحالي بهدف تأمين اللاعب والاستفادة منه ماديا إذا تقرر بيعه.

وعلم صدي البلد، إن إدارة الأهلي عقدت جلسة مع المدير الفني للفريق مارسيل كولر لمعرفة موقفه النهائي من اللاعب.

وكشف مصادر مقربة من داخل الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء تسابق الوقت لحسم بقاء اللاعب أو بيعه حتي لايتسني للاعب الرحيل مجانا مع نهاية عقد.

وتشيرتقاريرـ إلي اهتمام نادي صن داونز الجنوب افريقي بلاعب الأهلي بيرسي تاو وهو ما يشكل تهديدا علي استكمال مسيرة اللاعب مع القلعة الحمراء.

اللاعب بيرسي تاو القلعة الحمراء إدارة الأهلي نادي صن داونز مارسيل كولر صن داونز الجنوب إفريقي لاعب الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم.. وسعر البيض مفاجأة

800 جنيه فجأة|الذهب يعاود الهبوط بعد قفزة الأمس.. وهذا سعر عيار 21

5 جنيهات رسميا الآن| تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه يوم 12 رمضان

الأهلي يخطف صفقة سوبر من الزمالك | وقع لمدة 5 سنوات

تشكيل مصر المتوقع أمام نيوزيلندا.. مفاجأة في خط الهجوم

زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة بالقاهرة والمحافظات .. القائمة الكاملة

مفاجأة عاجلة بشأن اختيار حارس مرمى منتخب مصر أمام نيوزيلندا

لماذا نهى الرسول عن أكل التمر والزبيب معا؟.. وهل يجوز عمل الخشاف؟

ترشيحاتنا

زيادة السولار الجديدة.. تقلبات في أسعار السلع الغذائية والحكومة تتوعد المتلاعبين بقوة

طبيب شهير .. مفاجأة اعترافات المتهم ثالث في أكبر قضية سرقة أعضاء

علام : تسليم إدارة نقابة المحامين إلى لجنة قضائية حال بطلان الانتخابات

كيف بشر النبي بالنصر في أكتوبر العاشر من رمضان.. حقيقة لا يعلمها كثير

إهتمام صن دوانز يشعل القلق داخل الأهلي بسبب نجم القلعة الحمراء

مصر تشارك بالمعرض السياحي الدولي بفيينا.. السوق النمساوي يفضل الزيارات الثقافية والشاطئية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعزومة الجمعة .. طريقة عمل كوسة بالبشاميل

مي عمر تفاجئ متابعيها بقفطان رمضان| شاهد

سعر فستان درة يثير ضجة| لن تصدق الرقم

فوائد وضع عصير الخيار على البشرة.. تعرفي عليها

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ