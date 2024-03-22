إهتمام صن دوانز يشعل القلق داخل الأهلي بسبب نجم القلعة الحمراء

كشفت تقارير صحفية، عن مناقشة إدارة الأهلي موقف اللاعب بيرسي تاو سواء بتجديد عقده أو عرضه للبيع بنهاية الموسم الحالي بهدف تأمين اللاعب والاستفادة منه ماديا إذا تقرر بيعه.

وعلم صدي البلد، إن إدارة الأهلي عقدت جلسة مع المدير الفني للفريق مارسيل كولر لمعرفة موقفه النهائي من اللاعب.

وكشف مصادر مقربة من داخل الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء تسابق الوقت لحسم بقاء اللاعب أو بيعه حتي لايتسني للاعب الرحيل مجانا مع نهاية عقد.

وتشيرتقاريرـ إلي اهتمام نادي صن داونز الجنوب افريقي بلاعب الأهلي بيرسي تاو وهو ما يشكل تهديدا علي استكمال مسيرة اللاعب مع القلعة الحمراء.