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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

"الانستا لسه معلق".. عطل إنستجرام يتصدر التريند على تويتر

هاشتاج عطل إنستجرام
هاشتاج عطل إنستجرام يتصدر التريند

تصدر اسم إنستجرام، التريند على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم، بعد أن تعطلت الخدمة لدي الآلاف من المستخدمين حول العالم، من بينها مصر والولايات المتحدة وبريطانيا.

وكذلك تصدر هاشتاج الانستا وInstagramdown قائمة الموضوعات الأكثر تدولا على موقع التغريدات تويتر، فيما احتل هاشتاج #الانستا المركز الثاني في قائمة التريند في مصر عللى موقع "تويتر" اليوم الجمعة الموافق 22 مارس.

 

عطل مفاجئ يضرب إنستجرام Instagram يتسبب في طرد المستخدمين من الحسابات

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هاشتاج عطل إنستجرام يتصدر التريند

شكا مستخدمي تطبيق الصور الشهير إنستجرام، اليوم الجمعة، من تعطل مفاجئ في خدمات منصة الصور العالمي، بعد أن ضرب خلل مفاجئ التطبيق المملوك لشركة "ميتا" تسبب بعدم تمكن لآلاف المستخدمين من الدخول إلى حساباتهم.

وأظهرت بيانات Downdetector، أن أكثر من 9000 مستخدم أبلغوا عن وجود مشكلات في التطبيق، كان 5000 منهم من مستخدمي منصة مشاركة الصور في الولايات المتحدة.


وعبر المستخدمين المتأثرين بالعطل في عدد من الدول عن غضبهم من تعطل إنستجرام بمشاركة منشورات على تويتر، جاء بعضها كالتالي:

هاشتاج عطل إنستجرام يتصدر التريند
هاشتاج عطل إنستجرام يتصدر التريند
هاشتاج عطل إنستجرام يتصدر التريند
هاشتاج عطل إنستجرام يتصدر التريند
هاشتاج عطل إنستجرام يتصدر التريند
عطل تريند تويتر هاشتاج انستجرام

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