عطل مفاجئ يضرب إنستجرام Instagram يتسبب في طرد المستخدمين من الحسابات

ضرب عطل مفاجئ تطبيق الصور الشهير إنستجرام Instagram، خلال الساعات الماضية، أدى لإخراج عدد كبير من المستخدمين من حساباتهم الشخصية تلقائيا.

وأبلغ الآلاف المستخدمين حول العالم، صباح اليوم الجمعة، عن وجود خلل يواجههم أثناء استخدام تطبيق إنستجرام، حيث بدأت المشكلة في الساعات الأولى من 22 مارس، مع ظهور مشكلات في تحميل الموجز الخاص بهم.

إنستجرام معطل لآلاف المستخدمين في أحدث انقطاع لخدمة الصور من ميتا

وأوضح آخرون إنهم غير قادرين على الوصول إلى المنشورات أو مقاطع ريلز، بينما واجه البعض صعوبة في تسجيل الدخول إلى حساباتهم عبر التطبيق أو موقع الويب.

ووفقا لموقع تتبع الأعطال DownDetector، أبلغ ما يقرب من 9404 شخص (حتي كتابة هذا التقرير)، عن وجود عطل بتطبيق إنستجرام، وما يقرب من 7000 شخص منهم من المملكة المتحدة، فيما تعذر على مئات آلاف من مستخدمي موقع الصور في الولايات المتحدة وعدة دول أخرى الوصول إلى حساباتهم على منصة الصور التابعة لشركة "ميتا".

وأوضح مؤشر DownDetector، أن 79% من المتأثرين يعانون من مشاكل في تسجيل الدخول إلى حساباتهم على إنستجرام، فيما يواجه 18% منهم مشكلات تتعلق بالتطبيق، بينما أبلغ 3% عن وجود مشكلات في الاتصال بالخادم.

مؤشر DownDetector

وخلال الساعات الماضية، انتابت حالة من القلق مستخدمي إنستجرام، حيث أثار العطل المفاجئ موجة كبيرة من ردود فعل المستخدمين على موقع أكس (تويتر سابقا)، حيث بدأ الهاشتاج #Instagramdown في الانتشار.

ووفقا لصحيفة The Sun الأمريكية، كتب أحد الأشخاص قائلا: "اعتقدت أنني تعرضت للاختراق، فقط أغلق إنستجرام مرة أخرى".

وكتب شخص آخر: "الجميع يهرع إلى "تويتر" لمعرفة ما إذا كان إنستجرام معطلا".

يشار إلى أن مشكلات إنستجرام ظهرت بعد أقل من 24 ساعة من تعرض خدمات "ميتا" فيسبوك وإنستجرام وماسنجر لانقطاع الخدمة، بعد أن أبلغ المستخدمون سابقا عن مشكلات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

وحتي الآن، تشير الصفحة الخاصة بتطبيق إنستجرام، على موقع "DownDetector"، إلى أن الخدمة لا تزال معطلة، مع ظهور المزيد من تقرير المستخدمين المتأثرين بالعطل.