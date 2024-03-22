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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

فرصة| تخفيض 300 ألف جنيه على سيارتين في السوق المصري

توريس وتيفولي
توريس وتيفولي

كشف الوكيل الحصري توريس وتيفولي، عن تخفيضات كبيرة على أسعار السيارتين في السوق المصري، وتأتي هذه الخطوة في إطار استجابة لتوجيهات الحكومة والتدابير الاقتصادية الحديثة التي اتخذتها البلاد.

وتشمل التخفيضات على توريس وتيفولي، خصومات تصل إلى 300 ألف جنيه مصري على مجموعة متنوعة من طرازات السيارات، يأتي ذلك في إطار جهودهما لتعزيز القطاع الاقتصادي ودعم الاستهلاك المحلي في مصر.

 تشمل التخفيضات مجموعة واسعة من الطرازات والفئات، مما يتيح للمستهلكين الاختيار من بين مجموعة متنوعة من السيارات بأسعار تنافسية ومغرية. 

ومن المتوقع أن يكون هذا الإجراء دافعًا إضافيًا لحركة الشراء والتحفيز الاقتصادي في البلاد، وسيوفر فرص شراء ميسرة للمستهلكين في مصر.

تشكل هذه التخفيضات جزءًا من استراتيجية الشركة لزيادة حصتها في السوق المصري وتعزيز وجودها به، وتأتي في سياق جهودها المستمرة لتلبية احتياجات وتطلعات العملاء في البلاد.

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فرصة| تخفيض 300 ألف جنيه على سيارتين في السوق المصري


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