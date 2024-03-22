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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

ادعم نقابتك توضح طريقة التصويت في انتخابات المحامين

صدى البلد

أعلن عبد المجيد جابر المحامي بالنقض والمتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك والمرشح علي مقعد استئناف القاهرة رقم 60 طريقة المشاركة والتصويت بانتخابات المحامين لاختيار نقيب عام واختيار 3 مرشحين عن الإدارات القانونية و25 عضوا عن مختلف محاكم الاستئناف.


كيفية التصويت بإنتخابات نقابة المحامين :-

قال عبدالمجيد طريقة التصويت والمشاركة كالاتى حيث يتسلم المحامي ثلاث ورقات :-

اولا : الورقة الأولى لاختيار النقيب العام ، ويراعي إختيار واحد فقط من المرشحين.

ثانيا : ورقة الإدارات القانونية ، و يتم اختيار ثلاثة اعضاء .

ثالثا : ورقة دوائر الاستئناف الثمانية يراعي اختيار واحد عن كل دائرة بإجمالى عدد (٨ مرشحين) ، ثم اختيار مايكمل العدد الي 25  من دوائر الاستئناف بصرف النظر عن اسم الدائرة او الدوائر ، أو إختيار ٢٥ عضو مباشرة دون تحديد أية دوائر إستئناف - و لكن الإختيار العشوائي ، قد يجعل أشخاص غير مرغوب فيهم ينجحوا و يتصدروا المشهد و يستمر المشهد السابق الحالى كما هو ، ليصبح إجمالى عدد المجلس ٢٨ عضو + نقيب عام

قال عبد المجيد جابر المحامي بالنقض والمتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك والمرشح علي مقعد استئناف القاهرة رقم 60، إنه على الجمعية العمومية اختيار دماء جديدة وأفكار ورىء جديدة  لقيادة نقابة المحامين والقضاء على سماسرة الانتخابات ومحتكري المقاعد النقابية  من التسعينات ، فهل يعقل أن يكون هناك عضو نقابة عامة منذ عام  1992 ماذا يقدم من هذا الوقت لا يوجد غير أن هناك مصالح وأهداف خاصة بعيدا عن هموم ومشاكل المحامين .
 

واكد جابر  أهمية  تفعيل مواد الحصانة وكرامة المحامي وان يكون للمحامين صوت مسموع وان يكون هناك عدم مركزية في اتخاذ القرارات مؤكدا على الناخبين غختيار من يقدمون المصالح العامة التى تخدم المهنة والمحامين .


وينطلق غداً السبت ماراثون انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة، وذلك في 488 لجنة على مستوى الجمهورية بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية، تحت إشراف قضائي كامل.

وتتولى النيابة الإدارية، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية عليا يترأسها المستشار محمد عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة.

ووفقًا للكشوف النهائية التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين، فإنه يتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم؛ 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد اسئناف  بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن عمليات التصويت ستبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي فى تمام الخامسة مساءً، ولن تبدء عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتم التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف محامي أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.

وأوضحت اللجنة أن طريقة التصويت تكون باختيار نقيب عام واحد واختيار 3 مرشحين عن الإدارات القانونية و25 عضوا عن مختلف محاكم الاستئناف.


وتواصل النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية استعدادها لانطلاق العملية الانتخابية غدا السبت، بكافة جزئيات كل نقابة فرعية.

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