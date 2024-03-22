الفورمال يبرز أناقة مي سليم في أحدث إطلالة

شاركت الفنانة مى سليم، متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ظهرت مي في الصورة بإطلالة جذابه متميزة، مرتدية لوك فورمال واعتمدت على المكيب الهادئ الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها البنية على كتفيها.

يعرض حاليا للنجمة مي سليم مسلسل سر إلهي، بطولة النجمة روجينا، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

أبطال مسلسل سر إلهي

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.