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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مليون أوكراني يعيشون فى الظلام وسط الهجوم الروسي على البنية التحتية للطاقة

صدى البلد

أدى الهجوم المدمر الذي شنته روسيا على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا إلى ترك أكثر من مليون أوكراني بدون كهرباء، مما يمثل واحدة من أعنف الهجمات من نوعها في الصراع المستمر. 

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت 88 صاروخا و63 طائرة بدون طيار إيرانية الصنع من طراز "شاهد"، مما أدى إلى أضرار جسيمة لمنشآت الطاقة الحيوية.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لاعتراض المقذوفات القادمة، فقد نجح عدد كبير منها في الوصول إلى أهدافها، بما في ذلك أكبر سد في البلاد ومحطة دنيبرو للطاقة الكهرومائية، وهي واحدة من أكبر المحطات في أوروبا. وأكدت السلطات الأوكرانية أنه لا يوجد خطر فوري لانتهاك الاتفاق، لكن وحدة توليد في السد ظلت في حالة حرجة، مما يؤكد خطورة الوضع.

ويأتي الهجوم وسط توترات متصاعدة، مع تخلي الكرملين عن وصفه السابق للغزو بأنه "عملية عسكرية خاصة" وإعلانه صراحة عن تورط روسيا في حالة حرب مع أوكرانيا. واستشهدت موسكو بالإجراءات الانتقامية ضد الهجمات الأوكرانية على مناطقها الحدودية كمبرر للغارات الجوية العدوانية.

وانتقد الرئيس فولوديمير زيلينسكي التأخير في الدعم الغربي، وأعرب عن أسفه للتناقض بين الضربات الروسية السريعة وبطء تسليم المساعدات. وكانت الهجمات الأخيرة سبباً في تفاقم مشاعر الإحباط داخل أوكرانيا، وخاصة في ضوء التقارير التي تشير إلى ضغوط أميركية على كييف لوقف ضربات الطائرات بدون طيار على البنية التحتية للطاقة الروسية، بدعوى تجنب ارتفاع أسعار النفط العالمية.

ويمثل تحول الكرملين في خطابه، والاعتراف بالصراع باعتباره حرباً، تصعيداً كبيراً، ويشير إلى تصميم موسكو على إطالة أمد الأعمال العدائية. على الرغم من ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي انتهاء الحرب بحلول نهاية عام 2024، وهو بصيص من الأمل وسط الاضطرابات المستمرة.

ويؤكد الوضع الحاجة الملحة للتدخل الدولي للتخفيف من الأزمة الإنسانية واستعادة الاستقرار في المنطقة. وبينما تكافح أوكرانيا في أعقاب الهجمات المتواصلة، تظل صمود شعبها وتضامن المجتمع الدولي أمراً بالغ الأهمية في اجتياز هذه الأوقات المضطربة.

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