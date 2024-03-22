عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بلينكن: ملتزمون بضمان أمن إسرائيل ولا نؤيد العملية العسكرية برفح الفلسطينية

بلينكن
بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه أكد خلال جولته بالمنطقة ضرورة إدخال مزيد من المساعدات لغزة، مضيفًا أن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان أمن إسرائيل على المدى البعيد.

txt

زيارة بلينكن تأتى في توقيت محرج .. هل تسير الأمور في الاتجاه الصحيح؟|تحليل

txt

راح ضحيتها 5 فلسطينيين | إسرائيل تحقق في غارة جوية على غزة

ونوه بلينكن، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء جولته بتل أبيب، الذي نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، بأن الولايات المتحدة لا تؤيد شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أن واشنطن منخرطة بشكل مكثف لوقف إطلاق النار في غزة.

 

وأشار بلينكن إلى أن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ستزيد عزلة إسرائيل وستقتل مزيدا من المدنيين، مؤكدًا أنه بحث في المنطقة ضرورة عدم تكرار أحداث 7 أكتوبر.

 

وأضاف أن المباحثات بالمنطقة ركزت على المفاوضات المتعلقة بالمحتجزين في غزة، مشيرًا إلى أننا نتواصل مع مصر وقطر للتوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة.

بلينكن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاءً للاعب.. دورة رمضانية في بورسعيد تحمل اسم أحمد رفعت.. شاهد

4 أيام | تنبيه رسمي من الأرصاد لـ طقس غير متوقع

تنين كومودو| حكاية ظهور حيوانين مفترسين في مصر: “كانوا بيتخانقوا”.. شاهد بالفيديو

زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة بالقاهرة والمحافظات .. القائمة الكاملة

رامز جاب من الآخر| إمام عاشور يكشف سبب إخفاء توقيعه للأهلي

شخص واحد زاره وأكل طبق حلوى.. ماذا فعل أحمد رفعت بعد استعادة الوعي؟

الزمالك يقطع الطريق علي الأهلي ويغري المدافع الأبرز في الدوري المصري لضمه

رد فعل صادم من نجم الزمالك بشأن حلقة إمام عاشور مع «رامز»

ترشيحاتنا

عقوبة صارمة| ماذا يحدث لسائقي السيارات حال مخالفة تعريفة الركوب؟

المفتى يكشف طريقة العلماء فى التعامل مع المختلف عليه

إعلام عبري : دوي صافرات الإنذار شمال إسرائيل محذرة من هجوم بطائرات مسيّرة

ثورة جديدة.. تقارير تشير إلى قرب إطلاق GPT-5

ناجي شحاتة يجيب صدى البلد : لماذا وصفت الإخوان والتيارات الإسلامية بالغباء السياسى؟

الاتحاد الأوروبي : لن نعترف بانتخابات الروس في الأراضي المحتلة بأوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي عمر تثير الجدل بإطلالة غير متوقعة

بشرى للموظفين .. ماذا يحدث في المرتبات قبل عيد الفطر 2024

حلويات رمضان| طريقة عمل أصابع زينب

في اليوم العالمي للمياه.. ما هي الكمية التي يجب شربها يوميا؟

فيديو

موعد وتفاصيل إجازة عيد الفطر 2024 .. فيديو

مشهد جريء رفضته لقاء الخميسي وهذه الفنانة وافقت عليه | فيديو جراف

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ