بلينكن: ملتزمون بضمان أمن إسرائيل ولا نؤيد العملية العسكرية برفح الفلسطينية

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه أكد خلال جولته بالمنطقة ضرورة إدخال مزيد من المساعدات لغزة، مضيفًا أن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان أمن إسرائيل على المدى البعيد.

ونوه بلينكن، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء جولته بتل أبيب، الذي نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، بأن الولايات المتحدة لا تؤيد شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أن واشنطن منخرطة بشكل مكثف لوقف إطلاق النار في غزة.

وأشار بلينكن إلى أن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ستزيد عزلة إسرائيل وستقتل مزيدا من المدنيين، مؤكدًا أنه بحث في المنطقة ضرورة عدم تكرار أحداث 7 أكتوبر.

وأضاف أن المباحثات بالمنطقة ركزت على المفاوضات المتعلقة بالمحتجزين في غزة، مشيرًا إلى أننا نتواصل مع مصر وقطر للتوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة.