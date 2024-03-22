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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تخضع للعلاج الكيماوي.. الأميرة كيت ميدلتون تعلن إصابتها بالسرطان | فيديو

الأميرة كيت
الأميرة كيت

في رسالة فيديو مؤثرة نشرت يوم الجمعة، كشفت الأميرة كيت ميدلتون أنه تم تشخيص إصابتها بالسرطان، وهو أول تحديث كبير لحالتها الصحية منذ خضوعها لعملية جراحية في وقت سابق من هذا العام.

وكشف الإعلان، الذي تم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي التي يديرها قصر كنسينجتون، أنه على الرغم من الجراحة الناجحة في البطن في يناير، إلا أن الاختبارات اللاحقة أكدت وجود السرطان. وكشفت أميرة ويلز أنها تخضع الآن للعلاج الكيميائي الوقائي في المراحل الأولى من العلاج.

الأميرة كيت ميدلتون تعلن إصابتها بالسرطان 

وأعربت الأميرة كيت عن امتنانها لتدفق الدعم والتفهم خلال فترة تعافيها، واعترفت بالتحديات التي تواجهها عائلتها في اجتياز هذا الوقت العصيب. وسلطت الضوء على أهمية رعاية فريقها الطبي والدعم الثابت من زوجها الأمير ويليام.

كما أكدت رسالة الفيديو على جهود الزوجين في شرح الوضع لأطفالهما الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس، بطريقة مناسبة لفهمهما، مما يؤكد التزامهما بالحفاظ على الخصوصية وسط المحنة.

وطمأنت الأميرة كيت المتابعين بتصميمها على التركيز على تعافيها، معربة عن تفاؤلها وامتنانها للحب واللطف الذي قدمه لها الداعمون. ووجهت رسالة تضامن إلى جميع المصابين بالسرطان، وحثتهم على عدم فقدان الأمل.

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تعليق التزامات عمل الأميرة كيت مؤقتًا 

وأشار المتحدث باسم العائلة المالكة إلى أنه سيتم تعليق التزامات عمل الأميرة كيت مؤقتًا لإعطاء الأولوية لصحتها وتعافيها. لكنها أعربت عن تطلعها لاستئناف مهامها بمجرد أن تسمح حالتها بذلك.

يسلط الكشف من الأميرة كيت ميدلتون الضوء على التحديات الشخصية التي يواجهها الأفراد الذين يواجهون السرطان ويؤكد أهمية المرونة والدعم خلال مثل هذه الأوقات العصيبة. ومع استمرار تطور القصة، سيتم توفير تحديثات حول رحلة الأميرة كيت الصحية وفقًا لذلك.

https://x.com/KaylaAdams___/status/1771236503311560788?s=20
كيت ميدلتون الأميرة كيت إصابة كيت بالسرطان

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