بسمة وهبة لـ ليلى عبد اللطيف: أنت مخاوية؟..وخبيرة الأبراج ترد: عيب يا مدام

قالت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف، إنّها يمكنها التوقع بكل ما يخص الناس بصرف النظر عن كونهم مشهورين أم لا.

وأضافت ليلى عبد اللطيف في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناتي المحور والنهار: "أما بالنسبة للجن وإني مخاوية، فأنا بقول إني مش مخاوية ومفيش حاجة اسمها الجن، أنا أتنبأ بالزواج وغيرها من الأمور، والجن لا يعلم الغيب حتى يتنبأ، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله".

وتابعت ليلى عبد اللطيف: "توقعت بقتل قائد فاجنر وهروب رئيس سيرلانكا، ولماذا لم يقل الجن لي إن ترامب سيربح بينما قلت أنا إن كلينتون ستربح.. والله عيب، نعيش في عصر غابة وقذارة، وأقول إن الإنس والجن إن اجتمعوا لن يعرفوا ما عندي ومن يعرف هو رب العالمين فقط الذي يحاسبني فقط وليس العبد".

وواصلت: "لو في جن هقوله تعالى اديني أرقام اليانصيب ورقم خزنة مدام بسمة، عيب يا بسمة أنتِ إنسانة متعلمة".