ليلى عبداللطيف لـ بسمة وهبة: هتعيشي 20 سنة كمان وهتشوفي أحفادك

تنبأت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، للإعلامية بسمة وهبة بأنها ستزوج أبناءها وتعيش حتى ترى أحفادها، لترد عليها قائلة: "ربنا يديني العمر والصحة".

وأضافت ليلى في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناتي المحور والنهار: "بإذن الله، اللي عند الله مش عند أحد، في عام 1982 كنت بين الحياة والموت، لكن اللي عند الله مش عند أحد".

وتابعت: "بسمة وهبة تجاوزت الخمسين من عمرها وستعيش لمدة عشرين سنة"، لترد عليها الإعلامية: "بس صحتي وحياتي مبتقولش كده".

وقالت الإعلامية: "اللي عند الله مش عند أحد، هذا دليل وإلهام، هتعيشي وتزوجي أولادك وتشوفي أحفادك، ومفيش أي خطر على صحتك".