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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل سر إلهي الحلقة 12.. القبض على روجينا وقـ.ـتل أحمد سلامة

مسلسل سر إلهي الحلقة
مسلسل سر إلهي الحلقة 12

أحداث مثيرة شهدها الحلقة الـ12 من مسلسل سر إلهي، بطولة النجمة روجينا، والتي كانت بدايتها مع القبض على نصرة (روجينا) في حالة تلبس بتهمة خطف حلا (مريم أشرف زكي)، ثم قيام سراج (مراد مكرم)، بقتل عزيز (أحمد سلامة)، بعد حاول قتله بتحريض من زوجته شاهيناز هارون (مي سليم).

شهدت أحداث الحلقة 12 من مسلسل سر إلهي، ذهاب نصرة (روجينا) إلى المكان الذي تخفي فيه حلا (مريم أشرف زكي)، بعدما خطفتها خلال الحلقة السابقة، وفور وجودها في المكان تم القبض عليها في حالة تلبس وهي تتحدث مع حلا، ولكن المفاجأة هي قيام حلا بنفي تهمة خطفها من قبل نصرة، وتبرئتها لتخرجها من قضية خطفها في مفاجأة صادمة لوالدها سراج (مراد مكرم)، ووالدتها شاهيناز (مي سليم).

وتنتقل الأحداث إلى قيام سراج (مراد مكرم)، بقتل المحامي عزيز (أحمد سلامة)، بعدما حاول قتله بتحريض من زوجته شاهيناز (مي سليم)، وهذا ما جعله يدبر مكيدة لها بإخبارها بمكان عزيز ليقوم بتلفيق تهمة قتل عزيز لشاهيناز.

وتنتهي أحداث الحلقة بمشاهدة سراج (مراد مكرم) فيديو قيام شاهيناز (مي سليم)، بقتل عزيز، بعدما وضع كاميرا تصوير في المكان المتواجد فيه عزيز (أحمد سلامة)، ليكون بمثابة دليل قوي على قتل شاهيناز عزيز مع سبق الإصرار والترصد، وهنا تزيد جرعة التشويق والإثارة حول ماذا سوف يفعل سراج بفيديو قتل عزيز، وهذا ما ستكشف عنه الحلقات المقبلة.

مسلسل سر إلهي الحلقة 12
مسلسل سر إلهي الحلقة 12
مسلسل سر إلهي الحلقة 12
مسلسل سر إلهي الحلقة 12
مسلسل سر إلهي الحلقة 12
مسلسل سر إلهي الحلقة 12
مسلسل سر إلهي الحلقة 12
مسلسل سر إلهي الحلقة 12
مسلسل سر إلهي الحلقة 12
مسلسل سر إلهي الحلقة 12
مسلسل سر إلهي الحلقة 12
مسلسل سر إلهي الحلقة 12
مسلسل سر إلهي الحلقة 12
مسلسل سر إلهي الحلقة 12
مسلسل سر إلهي الحلقة 12
مسلسل سر إلهي الحلقة 12
مسلسل سر إلهي الحلقة 12
مسلسل سر إلهي الحلقة 12
مسلسل سر إلهي الحلقة 12
مسلسل سر إلهي الحلقة 12
مسلسل سر إلهي الحلقة 12
مسلسل سر إلهي الحلقة 12
سر إلهي مسلسل سر إلهي روجينا النجمة روجينا رؤوف عبد العزيز

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