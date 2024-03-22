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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مندوب مصر بالأمم المتحدة : رفضنا مشروع القرار الأمريكى أمام مجلس الأمن

صدى البلد

قال السفير أسامة عبدالخالق مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، إن المجموعة العربية رفضت مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن لأنه لم يكن واضحا.

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مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة .. غدا

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راح ضحيتها 5 فلسطينيين | إسرائيل تحقق في غارة جوية على غزة

وأشار "عبدالخالق" في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن مصر تدعو إلى وقف إطلاق نار فوري وعاجل بقطاع غزة وإدخال مزيد من المساعدات.

وأضاف مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، أن المجتمع الدولي يثمن الدور المصري في الوساطة لوقف إطلاق النار بغزة والتوصل لصفقة تبادل، مؤكدًا أن المجموعة العربية تناقش ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها والاعتراف بالدولة الفلسطينية بالأمم المتحدة.

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