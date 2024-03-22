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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس صربيا يتهم دولتين بمعرفة هجوم موسكو «قبل وقوعه»

هجوم موسكو
هجوم موسكو

اتهم الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الولايات المتحدة وبريطانيا بمعرفتهم بالهجوم الإرهابي الذي وقع في موسكو قبل وقوعه. 

وقال الرئيس الصربي: "النداءات الصادرة عن سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لمواطنيهما بعدم زيارة مركز التسوق في موسكو تشير إلى أن أجهزة المخابرات لديهما معلومات عن هجمات إرهابية محتملة".

وأعلن قصر الرئاسة الروسي "الكرملين"، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ بإطلاق نار في قاعة للحفلات الموسيقية في قاعة مدينة كروكوس بالعاصمة موسكو.

وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بشأن هجوم إرهابي في منطقة موسكو بعد إطلاق النار في قاعة مدينة كروكوس.

وأعلنت السلطات الروسية اليوم الجمعة أن إدارة التحقيق الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية فتحت التحقيق في حادثة إطلاق النار بمدينة كروكوس التي قتل وأصيب خلالها عدد من الأشخاص.

وأشارت إلى أن فريق تحقيق من المكتب المركزي للجنة التحقيق الروسية إلى مكان الحادث، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري. 

يذكر أنه في مساء اليوم 22 مارس، وقع إطلاق نار وحريق في قاعة مدينة كروكوس قبل الحفل الموسيقى وتم الإبلاغ عن سقوط قتلى وجرحى، ويعمل فريق خاص للرد السريع في مكان الحادث ووصل حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف إلى مكان الحادث.

وعقب الحادث تم تعزيز الإجراءات الأمنية في مطارات العاصمة موسكو كما اتخذت السكك الحديدية الروسية إجراءات إضافية.

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