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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حق عرب الحلقة 12.. أحمد العوضي يواجه عبد ربه بتسببه في مقـ.ـتل أبيه

صدى البلد

شهدت الحلقة ال١٢ من مسلسل حق عرب العديد من الاحداث الهامة والمثيرة.

وشهدت الحلقة قيام عرب بعرض الزواج على حنان ، وسط فرحة عارمة منها بعد ان قرر العفو عنها .

في الوقت ذاته تتلقى كارولين عزمي صدمة بهذا الخبر ، ولكن توعدها والدتها وفاء عامر انها ستزوجها لعرب.

وتنتهي الحلقة على مواجهه عرب لعبد ربه بانه هو من قتل والده .


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مسلسل حق عرب :

، بدات احدث الحلقة الاولى من مسلسل حق عرب ، في عام ١٩٩٠  في مشهد جمع رياض الخولي ووفاء عامر "صباح" وهي حامل .

وراى رياض الخولي منام بتواجده داخل سرداب ،، وينزل سلم طويل مظلم وممر طويل ليجد في الصندوق ثعبان يفزعه ، ليفسر له  الشيخ ان ابنه سيقتله .

ويحاول رياض الخولي قتل ابنه الرضيع ، بسبب تفسير الحلم ، ولكن ترفض وفاء عامر ان تفعل ذلك .


ويرزق رياض الخولي بطفلة ، ويطلق عليها اسم انغام ، في الوقت الذي يبدا الصراع بين عبد ربه وعائلة السويركي بعد حرق الاول لمحلات جلال السويركي.


وقد روَّج الفنان أحمد العوضي لـ مسلسل حق عرب الذى يخوض به سباق دراما رمضان 2024، من خلال نشر بوستر العمل الخاص به عبر حسابه على موقع فيس بوك وعلق عليه "حق عرب.. رمضان 2024 ".

يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل حق عرب

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