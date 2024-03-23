عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل المعلم الحلقة 12.. سرقة السمك من مصطفى شعبان

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

شهدت الحلقة 12 من مسلسل المعلم العديد من الأحداث المثيرة والهامةً.

استطاع المعلم الحصول على السمك ، وبدأ في العودة به من السويس .

تتبع رجال شداد سيارة المعلم، ولكن الكمين اعترض طريقهم وتمكن المعلم من الهروب منهم .

وبينما يحتفل المعلم بشر برجوع المعلم بحمولة السمك ، قام رجال احمد بدير بالهجوم على المعلم وسرقة السمك .

قنوات عرض مسلسل المعلم :


قناة الحياة 
دي ام سي
أحداث مسلسل المعلم :
يعيش تاجر السمك حامد- مصطفي شعبان- وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، إلى أن يجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار سوق السمك الكبار.

ابطال مسلسل المعلم :
مسلسل«المعلم» من بطولة مصطفي شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.

مسلسل المعلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتنقل في الإسعاف باكيًا| تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور ومدة غيابه.. ماذا حدث؟

عاجل.. إمام عاشور يتعرض لإصابة خطيرة في الكتف ويغادر لقاء نيوزيلندا

وفاءً للاعب.. دورة رمضانية في بورسعيد تحمل اسم أحمد رفعت.. شاهد

شخص واحد زاره وأكل طبق حلوى.. ماذا فعل أحمد رفعت بعد استعادة الوعي؟

غير قانونية.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن مشاركة محمد هاني بمباراة نيوزيلندا

تنين كومودو| حكاية ظهور حيوانين مفترسين في مصر: “كانوا بيتخانقوا”.. شاهد بالفيديو

4 أيام | تنبيه رسمي من الأرصاد لـ طقس غير متوقع

انتوا مصدقين | نجم الزمالك يوجه رسالة نارية لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

موضوعات متعلقة

حمو بيكا يعلن وفاة عمه

دويتو تامر حسني وأصالة فى سحور مي عمر ومحمد سامي

سلمى أبوضيف عن شخصية شيماء فى أعلى نسبة مشاهدة: مش عارفة أتخلص منها

مسلسل المعلم الحلقة 11.. مصطفى شعبان ينجح في الحصول على السمك

مسلسل حق عرب الحلقة 11.. أحمد العوضي يكشف سر وفاة والده

مسلسل حق عرب الحلقة 10.. دينا فؤاد تحاول التخلص من حياتها

مسلسل حق عرب الحلقة 9.. زواج جمال وسميحة والعوضي يكشف سر دينا فؤاد

بنا كيميا.. كريم عبد العزيز يتحدث عن تعاونه الرابع مع بيتر ميمي

ترشيحاتنا

لبنان يعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن بشأن تشويش إسرائيل على أنظمة الملاحة

أطفال سائق أوبر منهارين ..شقيقة المتهم في واقعة حبيبة الشماع: ربنا سينصره..فيديو

مروان عطية يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر ونيوزيلندا

حسام حسن ينجح في الاختبار الأول.. تأهل منتخب مصر لنهائي كأس العاصمة

مسلسل المعلم الحلقة 12.. سرقة السمك من مصطفى شعبان

بتكلفة خرافية.. تنفيذ أطول فندق في العالم على أرض دولة عربية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتنقل في الإسعاف باكيًا| تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور ومدة غيابه.. ماذا حدث؟

40 مليون جنيه.. سعر سيارة «ياسين الألفي» في مسلسل نعمة الأفوكاتو|لن تصدق

الأرز البنفسجي.. أجدد صيحات الطعام العصرية وهذه أهم فوائده

غير الأكل .. أسباب غير متوقعة للحموضة المتكررة

فيديو

روجينا لـ صدى البلد: دخلت قبرا حقيقيا من أجل تصوير مسلسل سر إلهي

روجينا لـ صدى البلد: أشرف زكي سندي .. وبشكر جمهوري لنجاح سر إلهي

عملت زي البنات ولبست حلق وقميص شبك.. أحمد سعد يكشف عن أسراره

عقوبة صارمة| ماذا يحدث لسائقي السيارات حال مخالفة تعريفة الركوب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ