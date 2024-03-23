مسلسل المعلم الحلقة 12.. سرقة السمك من مصطفى شعبان

شهدت الحلقة 12 من مسلسل المعلم العديد من الأحداث المثيرة والهامةً.

استطاع المعلم الحصول على السمك ، وبدأ في العودة به من السويس .

تتبع رجال شداد سيارة المعلم، ولكن الكمين اعترض طريقهم وتمكن المعلم من الهروب منهم .

وبينما يحتفل المعلم بشر برجوع المعلم بحمولة السمك ، قام رجال احمد بدير بالهجوم على المعلم وسرقة السمك .

قنوات عرض مسلسل المعلم :



قناة الحياة

دي ام سي

أحداث مسلسل المعلم :

يعيش تاجر السمك حامد- مصطفي شعبان- وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، إلى أن يجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار سوق السمك الكبار.

ابطال مسلسل المعلم :

مسلسل«المعلم» من بطولة مصطفي شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.