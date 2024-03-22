وزير الخارجية البولندي يدين الهجوم الإرهابي في كروكوس قرب موسكو

أدان وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة مدينة كروكوس في كراسنوجورسك، قرب العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، والذي أدى إلى مقتل العديد من الأشخاص.

وأكد وزير الخارجية البولندي أن "بولندا تدين الإرهاب بكل مظاهره"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

وفي وقت سابق، أعربت السفارة الأمريكية في روسيا عن صدمتها من الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة مدينة كروكوس في موسكو، وأعربت واشنطن عن تعازيها للشعب الروسي.

وقُتل ما لا يقل عن 40 شخصًا نتيجة الهجوم الإرهابي في قاعة مدينة كروكوس، حسبما أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وأصيب أكثر من 100 شخص.