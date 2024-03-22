محمد الباز: الإخوان الإرهابية درست جماعة الحشاشين.. وبينهما أوجه تشابه

تحدث الدكتور محمد الباز، عن جماعة الحشاشين وعلاقة جماعة الإخوان الإرهابية بها، مؤكدا: "الحشاشين هي الجماعة الأم بالنسبة للإخوان".

وقال محمد الباز خلال حواره مع برنامج "صالة التحرير"، والمذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إن جماعة الحشاشين واحدة من الجماعات الباطنية التي مارست العنف.

النظم السرية

وأوضح محمد الباز أن الإخوان الإرهابية درست النظم السرية للجماعات المتطرفة، وأبدت إعجابها بتنظيم جماعة الحشاشين القائمة على السمع والطاعة.

وأشار محمد الباز إلى وجود تشابه كبير بين جماعة الحشاشين وجماعة الإخوان الإرهابية، منها “السمع والطاعة”، إضافة إلى إخفاء المذهب والأفكار خلف الشكل الظاهري، وكذلك ممارسة العنف.